Karlıova’da karneyi öğrenciler değil, veliler aldı

Bingöl’ün yüksek rakımlı Karlıova ilçesinde hava sıcaklığının eksi 15’e düşmesiyle, okullara karne almaya öğrenciler değil veliler gitti.

Bingöl’ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova’da kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Eksi 15’e düşen hava sıcaklığı nedeniyle karne heyecanını buz kez öğrenciler değil veliler yaşadı. Yarı yıl tatiline girilmesiyle karne almaya gidecek olan öğrenciler, soğuk hava şartları nedeniyle gidemedi. Öğrenci velileri, çocuklarının karnelerini almak için sabahın erken saatlerinde okula gitti. Öğretmenlerden karneleri alan veliler, havanın soğuk olması nedeniyle öğrencilerini gönderemediklerini söyledi.

Havanın çok soğuk olduğunu söyleyen ve çocuğunun karnesi almaya gelen baba Mustafa Çelik, "2-3 gündür gerçekten çok soğuktur, fırtınadır, tipidir öğrencilerimiz gelemedi, biz veliler karneleri almaya geldik, gidiyoruz” dedi.

Öğrenci velisi Mücahit Kışlakçı ise "Kar yağışı olduğu için bugün karneleri biz almaya geldik. Dün de bayağı tipi vardı ama bugün kuru soğuk olduğu için karneleri biz almaya geldik” şeklinde konuştu.