Karaman’da okullara kar tatili

Karaman’da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği açıklandı.

Karaman’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle eğitim ve öğretime yarın bir gün süre ile ara verildi. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrencilerimiz; olumsuz hava şartları sebebiyle, ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personelimiz de bir gün izinlidir. Sizlerin sağlığı her şeyden önemli..." ifadelerini kullandı.