Karabük ve iki ilçesinde de okullar tatil edildi

Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Karabük merkez, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinin genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski ve sabah saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle merkez, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.