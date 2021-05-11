Kalıcı öğrenme için “Merak” projesi hayata geçiriliyor

Merak duygusu doğru yönetildiğinde, kalıcı öğrenme için en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bahçeşehir Koleji, öğrenmenin merakla başladığı gerçeğinden hareketle 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla İstanbul, Ankara ve Ordu-Giresun’daki 4 anaokulunda pilot uygulama olarak eğitimde merak unsurunu merkeze alan “Merak” adı altında bir proje başlatıyor.

Bahçeşehir Koleji, merakın eğitimdeki önemi ve eğitimin merak üzerindeki etkisine dair çalışmalarını “Merak” adı altında proje haline getirdi. Proje Ankara 50. Yıl, İstanbul Etiler ve Çamlıca, Ordu- Giresun Enver Yücel kampüsündeki anaokullarında pilot olarak uygulamaya geçiyor. Proje kapsamında Bahçeşehir Koleji tarafından hazırlanan “Birlikte” kitabı ile çocukların okul ve evdeki dünyalarını bir bütün olarak değerlendirilerek, aile ve okul iş birliği merak duygusunun takibi anlamında güçlendirilecek. Bu etkinlik rehberiyle anne baba etkinlik rehberiyle çocukların merak eğilimleri evde ve okulda takip edilerek desteklenecek.

Projenin bir diğer ayağını ise “Merak Ajanda”sı oluşturuyor. Ajanda, çocukların evde ve okulda merak duydukları konularla ilgili notlar alabilmelerini, gözlemlerini aktarabilmelerini, ilgi ve meraklarına dair soruları yazarak, çizerek ifade edebilmelerini sağlıyor. Bahçeşehir Koleji, yaz döneminde pilot uygulaması başlayacak okulların öğretmenleriyle öğretmen eğitimlerini de proje özelinde derinleştirecek.

Projenin lansmanı, 9 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen “Eğitimin Geleceği, Geleceğim Eğitimleri” konuşmalarının ilki olan “Öğrenme Merakla Başlar” seminerinde gerçekleştirildi. Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir Üniversitesi ve BAU Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi (YEGAM) iş birliğiyle hayata geçirilen projenin lansmanına Bahçeşehir Üniversitei Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, YEGAM Ar-Ge Direktörü Mehmet Büge, Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Orhan Arıkan ve Ankara Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Eren Ceylan katıldı.

“Çocukların doğuştan gelen merak duygularını canlı tutmayı hedefliyoruz”

Doğuştan gelen merak duygusunun doğru yönlendirme ile kalıcı öğrenme, derin öğrenme konularında çocukların gelişimine büyük katkıda bulunduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, bu düşünceyle başlattıkları “Merak” projesi hakkında konuştu. Merak duygusunun eğitimciler tarafından doğru takibi ile çocukların ilgi ve meraklarını yönlendirmenin derin ve kalıcı öğrenme için önemini vurgulayan Dağ, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün kullandığımız en basit nesneden, Mars’a gönderilen keşif aracına dek her şey merak duygusuyla başlamıştır. Dünyada yaşanan büyük dönüşüm pandemi ile görünür kılınmış olsa da biz eğitimciler, her alanda başlayan bu değişimin yıllardır takipçisi ve uygulayıcısıyız. “Merak” ise bu değişimin en eski ve en geç hatırlanan öğelerinden biri. Bu nedenle merak duygusunu geliştirmek üzerine çalışmalarımızı derinleştiriyoruz. Eğitimciler olarak bizler, çocuklarımızın merak duygularının üzerinde durmalı, ortaya çıkarmalı ve yollarını aydınlatacak ışığı yansıtmak üzere işlemeliyiz. Bu hedefle öğrencilerin merak duygularını tespit etmeyi, meraklarını derinleştirmek üzere gerekli çalışmaları yapmayı, bu çalışmaları okul ve aile iş birliği ile çocuğun tüm yaşam alanında işlenebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. “Birlikte” kitabımız ve “Merak Ajandası” ile bu iş birliğinin ilk adımını atıyoruz. Pilot uygulamamızın ardından bu projeyi tüm kampüslerimizde hayata geçireceğiz.”

“Dijital eğitimde merak duygusunu desteklemek üzere ‘Karar Destek Sistemi’ni hayata geçiriyoruz”

13 yıl önce başlattığı dijital eğitim hareketiyle bugün Metodbox ve SeeMeet uygulamaları üzerinden dijital eğitimi 360 derece yürüyen Bahçeşehir Koleji, merak projesinde de dijital eğitim uygulamalarından yararlanacak. Merak unsurunu merkeze alan projenin dijital uygulama ayağının Kolejin “Metodbox Bee” uygulaması üzerinden hayata geçirileceğini söyleyen Dağ, konuyla ilgili şunları söyledi: “Merak unsurunun derin öğrenmeye katkıda bulunması amacıyla okul ve aile iş birliğinin öneminden hareketle Metodbox Bee üzerinden “Karar Destek Sistemi”ni kullanacağız. Bu sistem, merak döngüsünde yer alan faaliyet analizinin Metodbox üzerinden yapılması esasına dayanıyor. Bu yolla; çocuğun en çok hoşuna giden etkinlikleri, öğrencinin belirli zamanlarda yaptığı etkinlikleri ve öğrencinin öğrenme profilini çıkarmayı hedefliyoruz. Öğretmen ve ailenin birlikte kullanacağı Karar Destek Sistemi yoluyla okul - ev iş birliğini geliştireceğiz.”