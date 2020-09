Kademeli eğitimde öncelik sağlık

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü’nün imzalanmasının ardından Eğitim Kurumları için Hijyen Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda Sağlık Bakanlığının ticari-genel mekanlara yönelik tavsiyelerine benzer şekilde okul tuvaletlerinde de yüzey temasını sıfırlayan armatürler başta olmak üzere hijyenik ekipmanların kullanımının bulaş riskini azaltacağı yönünde görüş bildirildi. Okula dönüşe az bir zaman kala gözler bir kez daha vitrifiye ve seramik sağlık gereçleri sektörünün hijyen niteliği taşıyan ürünlerine çevrildi.

Uzun süren online eğitim süreci okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül itibariyle kadameli olarak başlıyor. Covid-19 günlerinde üst düzey hijyen tedbirleriyle açılacak olan okullardaki yeni düzene ilişkin yönetmelikler tek tek açıklanırken Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü’ imzalanarak ‘Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’ yayımlandı. Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan klavuzda Sağlık Bakanlığının ticari-genel mekanlara yönelik tavsiyelerine benzer şekilde okul tuvaletlerinde de yüzey temasını sıfırlayan armatürler başta olmak üzere hijyenik ekipmanların kullanımının bulaşma riskini azaltacağı yönünde görüş bildirildi. Okula dönüşe az bir zaman kala gözler bir kez daha vitrifiye ve seramik sağlık gereçleri sektörünün hijyen niteliği taşıyan ürünlerine çevrildi.

“Hijyenik nitelikli ürünlerimizi optimize ediyoruz”

Elmor A.Ş. Genel Müdürü Enver Öz, SEREL Seramik Sağlık Gereçleri ürünlerinde hijyenik yüzey kaplamasını fiyat farkı gözetmeksizin uygulayan ilk Türk kuruluşu olan Elmor’un E.C.A. ve SEREL markalarıyla insan faktörünü ön planda tutarak toplumsal koşullarla gelişen ihtiyaçlara özel çözümler ürettiklerini ifade etti. Enver Öz, “Yüz yüze eğitimin başlamasına çok az bir zaman kala, konu çocuklar olunca, mikroorganizmaların üreme ve yayılması açısından en riski alanlar olan tuvaletler için geliştirilen hijyen esaslı ürünlere yönelik farkındalık düzeyinin arttığını söyledi. Öz, “Covid-19 pandemisiyle birlikte olağanüstü bir dönemden geçiriyoruz. İnsan sağlığını direkt tehdit eden bu süreçte bakanlıkların ve diğer yetkili birimlerin açıklamaları ile tavsiyeleri elbette alışkanlıklara ve tercihlere yön veriyor. Vitrifiye ve seramik sağlık gereçleri sektöründe 69 yıldır faaliyet gösteren bir kuruluş olarak ürün geliştirme özelinde temizlik ve hijyen kavramlarına daha büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu dönemde mevcut ürünlerimizde halihazırda var olan söz konusu nitelikleri optimize etmek yönünde çalışıyoruz. Çocuklar için geliştirdiğimiz özel fonksiyonlu ürünlerimizde de bu yönde bir faaliyetin içine girmiş bulunmaktayız. Özel güvenlik sitemlerini içeren montaj tekniği ve Hygiene Plus olarak isimlendirdiğimiz hijyenik yüzey uygulamasıyla ürettiğimiz SEREL Paleimon Çocuk Banyo Serisi bu anlamda iyi bir örnektir.” dedi.

Nano teknoloji ve gümüş iyonlar ile kir barındırmayan yüzeyler

Hijyen odağında geliştirilen yeni nesil ürünleri hakkında bilgi veren Enver Öz, şu sözleri kaydetti: “SEREL markamızla 2015 yılında başlattığımız Hygiene Plus teknolojisini geliştiren mühendis ve tasarımcılarımız, Türk insanının temizlik anlayışından esinlenerek bu teknolojiye odaklandı. Sektör de bu ihtiyaca cevap verdi ve zamanla farklı oyuncular tarafından benzer çalışmalar başlatıldı. SEREL’in geliştirdiği Hygiene Plus teknolojisi ile nano teknolojik gümüş iyonlar sayesinde vitrifiyelerde kir barındırmayan yüzeyler elde ediyoruz. SEREL’in tüm segmentlerdeki ürünlerinde, gümüş iyonları teknolojisini kullanıyoruz.Yani tüm segmentledeki SEREL’ler Hijyen Plus özelliği sayesinde maksimum temizlik ve maksimum tasarrufu bir arada sunuyor. Nano teknoloji ile üretilen özel hijyen kaplaması sayesinde, armatürlerde de hijyen güvenliğini yaşatıyoruz. E.C.A. armatürlerine uygulanan Hygiene Plus kaplama teknolojisi, E.C.A. Icon, E.C.A. Purity, E.C.A. Novita, E.C.A. Myra, E.C.A. Mina, E.C.A. Mix Hijyen serileri ve E.C.A. Myra üst takımlarda mevcut. E.C.A. ve SEREL klozet armatürlerinde de standart olarak bu teknolojiyi uyguluyoruz.

E.C.A. SEREL ile temizlik her yerde

Enver Öz, hijyen nitelikli diğer ürünleri hakkında da şu bilgileri verdi: “Banyo ve tuvaletlerde hijyen esasıyla geliştirilen diğer ürünlerimiz ise SEREL Pure Wash olarak tanımladığımız, klozet iç yüzeyinin kolay temizlenmesini sağlayan ve pazarda kanalsız klozet olarak bilinen vitrifiye ürünlerimiz ve sektöre yine markamızın kazandırdığı SEREL Easy Wash kendi kendini temizleyebilen lavabolarımız. Öte yandan temas gerektirmeyen E.C.A. fotoselli lavabo armatürleri, fotoselli pisuvar, duş ve taharet muslukları da içinde bulunduğumuz kritik dönemde tercih edilebilecek önemli ürünlerimizden. Kullanıcının dokunmadan temassız çalıştırmasını sağlayan fotoselli ürünler eli tanıyor, dokunmadan önce açılıyor, el uzaklaştırıldığında ise otomatik olarak kapanıyor ve ortak alanlarda maksimum hijyen sağlanıyor. Fotoselli sistemler insan sağlığı için gerekli olan temassız işlevi ve otomatik kapanma sistemiyle tonlarca suyun boşa akmadan tasarruf edilmesini sağlayarak ekolojik dengeye de katkıda bulunuyor. Fotoselli armatürlerde yerli üretimi gerçekleştiren ilk marka olarak bu ürünlere 5 yıl garanti veriyoruz.”