İzmirli öğrenciler Robotex Turkey’de 3 madalya kazandı

Dünyanın en büyük robotik festivali Robotex International’ın Türkiye ayağı olan Robotex Turkey, 7-8 Mayıs’ta Antalya’da yapıldı. Yarışmalarda 3 madalya kazanan İzmirli öğrenciler, Kasım 2022’de Estonya’da yapılacak Robotex International yarışmasında Türkiye’yi temsil edecekler.

Robotex Turkey, 7-8 Mayıs’ta Antalya’da 700’den fazla öğrenci ve 46’sı yurt dışından olmak üzere toplam 187 takımın katılımıyla 15 farklı kategoride gerçekleştirildi. İzmir’den Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin İzmir Robotik Takımı, Uluslararası Robotex Turkey Antalya İleri Seviye Tuul (MakeBlock) Çizgi İzleyen Robot Yarışması’nda Türkiye 1.’si oldu. İzmir Seferihisar Semiha İrhan Çalı Mesleki ve Teknik Lisesi A Takımı ise Mission Possible kategorisinde Türkiye 1.’si ödülünü ve Robo Explorer kategorisinde Türkiye 3.’sü ödülünü aldı. Dereceye giren takımlar, Kasım 2022’de Estonya’da yapılacak Robotex International yarışmasına katılım hakkı kazandı.

Öğretmenler Bakü’ye gidecek

Öte yandan Azerbaycan’ın kurtarılmış topraklarına ithafen düzenlenecek Teknofest Azerbaycan çerçevesindeki Smart Karabağ Hackathon Yarışması’na İzmir’den Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojilileri Öğretmenleri Gürkan Lokman ve Tolga Orhanoğlu, Balçova Asil Nadir Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Fatma Behal Şüyun ve Seferihisar Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Süleyman Burçin Şüyun’dan oluşan "A Takımı" ön elemeyi geçerek Bakü’ye davet edildiler. Yarışmada “Akıllı Şehir” projeleri geliştirecek takımlar, 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında "TEKNOFEST Azerbaycan Festivali’nde ili temsil edecekler.