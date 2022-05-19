İzmir’den Almanya’ya uzanan başarı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Mahsum Ferat Kaya (22), ‘Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) Türkiye’deki sayılı gence verdiği ‘yaz okulu bursunu’ alarak 636 yıllık Heidelberg Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazandı.

İEÜ İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümünde okuyan, İngilizcenin yanı sıra üst düzeyde öğrendiği Almanca sayesinde yurt dışına açılma fırsatı yakalayan İEÜ öğrencisi Mahsum Ferat Kaya, hem yabancı dilini hem çevresini geliştirecek. Ağustos ayında Almanya’ya gidecek olan Kaya’nın tüm eğitim ve yaşam masrafları, Alman yetkililer tarafından karşılanacak. Üçüncü sınıfta eğitimini sürdüren Mahsum Ferat Kaya, Almanya’ya gideceği için heyecanlı ve gururlu olduğunu, kendisine sağlanan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmek istediğini söyledi.

“Hedeflerim için önemli bir basamak”

Kaya, “Alman Akademik Değişim Servisi, üniversitedeki not ortalamasından, bursu neden istediğime dair ilettiğim sunum yazısına kadar birçok detayı inceledi. Bursu almak için ülkemizden de çok sayıda öğrenci başvuru yapıyor. Bu nedenle, ‘Acaba bursu alamayabilir miyim?’ diye zaman zaman düşündüğüm de olmuştu. Sonuçta hedefime ulaştım ve Almanya’ya gitmeye hak kazandım. Ben, mezun olduktan sonra yurt dışında yüksek lisans yapmayı istiyorum. Kariyer hedeflerim arasında, eğitim aldığım alanda kendimi geliştirerek yurt dışındaki uluslararası bir şirkette ya da kurumda çalışmak da var. Bir ay Almanya’da kalacağım ve bu deneyim, kariyer hedeflerime ulaşmak için önemli bir basamak olacak” dedi.

‘İki yabancı dil’ vurgusu

İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Öğretim Görevlisi Hülya Eser, üniversite olarak İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almancada da üst düzey eğitim verdiklerini dile getirdi. Elde ettiği başarıdan dolayı öğrencisi Mahsum’u tebrik eden Eser, “Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlıyor; uluslararası şirketlerde çalışabilecek düzeyde iki yabancı dile sahip, iş hayatının tercih edilen isimleri olarak onları mezun etmek istiyoruz. Yurt dışındaki burs olanaklarını değerlendirmeleri için de öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Öğrencilerimize güveniyor, onların bilgi ve yetenekleriyle fark yaratabileceklerini biliyoruz. Mahsum da çalışkan, hedeflerine bağlı bir öğrencimizdi. Beni yanıltmadı, kendisine sunulan fırsatları iyi değerlendirdi ve bursu kazandı. Önümüzdeki dönemde Mahsum’un yanı sıra üniversitemizdeki birçok öğrencimizden de benzer başarılar duyacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.