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İkinci Üniversite kayıtları 17 Ekim’de sona eriyor

Anadolu Üniversitesi’nin 2002 yılında hayata geçirdiği sınavsız ‘İkinci Üniversite’ kayıtları 17 Ekim’de sona eriyor.

Eğitim 15.10.2021, 12:05
İkinci Üniversite kayıtları 17 Ekim’de sona eriyor

Anadolu Üniversitesi’nin 2002 yılında hayata geçirdiği sınavsız ‘İkinci Üniversite’ kayıtları 17 Ekim’de sona eriyor.

Teknoloji ve dijitalleşme kavramlarını köklü eğitim anlayışıyla harmanlayan Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite programlarında kayıtlar için son tarih adaylardan gelen yoğun talep nedeniyle 17 Ekim’e uzatılmıştı. İkinci Üniversite’ye kayıt yaptırmak isteyen adayların 17 Ekim tarihine kadar aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması yeterliyken İkinci Üniversite hakkında detaylı bilgi ise 7/24 hizmet veren çağrı sisteminden veya ikinciuniversite.anadolu.edu.tr web adresinden alınabiliyor.

Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans veya ön lisans bölümünden mezun veya okuyan öğrencilerin başvurabildiği İkinci Üniversite kapsamında yeni açılan Bilgisayar Programcılığı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ön lisans programları ve yine yeni açılan Görsel İletişim Tasarımı, İktisat (İngilizce) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) bölümleriyle birlikte öğrenciler toplam 41 ön lisans ve 21 lisans programından birini tercih edebiliyor.

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