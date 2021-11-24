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İki öğretmen Manisa’dan dünyaya iyilik köprüsü kurdu

Manisa’da görev yapan Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun ve Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Fuat Alıcı tarafından görme engelli öğrencilerin daha verimli eğitim alması amacıyla yürütülen “Dokunsal Eğitim Materyalleri” projesi Türkiye sınırlarını aşarak dünyadaki görme engelli öğrencilere ulaştırılıyor. Görme engelli öğrenciler için üretilen kabartmalı haritalar ve kabartmalı eğitim materyalleri başta Afrika ülkeleri ve Pakistan gibi ekonomik yönden sıkıntı yaşayan öğrenciler için umut oldu.

Eğitim 24.11.2021, 13:42
İki öğretmen Manisa’dan dünyaya iyilik köprüsü kurdu

Manisa’da görev yapan Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun ve Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Fuat Alıcı tarafından görme engelli öğrencilerin daha verimli eğitim alması amacıyla yürütülen “Dokunsal Eğitim Materyalleri” projesi Türkiye sınırlarını aşarak dünyadaki görme engelli öğrencilere ulaştırılıyor. Görme engelli öğrenciler için üretilen kabartmalı haritalar ve kabartmalı eğitim materyalleri başta Afrika ülkeleri ve Pakistan gibi ekonomik yönden sıkıntı yaşayan öğrenciler için umut oldu.

Manisa’da 2018 yılında Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun tarafından başlatılan ve görme engelli öğrencilerin coğrafya derslerinde daha verimli olması amacıyla üretilen “Dokunsal Haritalar” adı verilen kabartmalı harita ve eğitim materyalleri Manisa Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Fuat Alıcı’nın da projeye dahil olmasıyla beraber ülke sınırlarını aştı. Farklı coğrafik yapılar için farklı kabartmaların kullanıldığı ve Braille alfabesiyle her bir kabartma için açıklamaların bulunduğu eğitim materyalleri görme engelli öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgi gördü.

Öğrencilerin gerek dünya coğrafyasını gerekse bulundukları bölgenin coğrafyasını kabartmalı haritalar üzerinden rahatlıkla öğrenebildiği materyaller Afrika ülkeleri ve Pakistan gibi özellikle ekonomik yönden zor zamanlar geçiren ülkelere ulaştırılarak öğrencilere ve öğretmenlere kullanımları anlatılıyor. Görme engelli öğrenciler için yeni bir eğitim metodu haline gelen materyallere hem Türkiye’den hem de pek çok ülkeden ödüller geldi.

Yürüttükleri proje hakkında bilgi veren Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun, “2017 yılında görme engelli öğrenciler için başladığımız proje bugün dünyadaki 11 ülkede ve ülkemizde uygulanmaktadır. Görme engelli öğrenciler için yaptığımız ‘Dokunsal Eğitim Materyalleri’ ve ‘Dokunsal Haritalar’ projeleriyle bir çok ulusal ve uluslar arası ödül kazandık. Biz ödül kazanmaktan öte en büyük amacımız bu eğitim materyallerinin görme engelli çocuklara ulaşması ve diğer çocuklarla eşit engelsiz ve erişilebilir bir şekilde ortak bir materyalle eğitim almasıydı. Bu proje geliştirdiğimiz günden itibaren tek amacımız bu oldu. Bu materyallerle görme engelli çocuklara eğitimler verdik ve onlara nasıl kullanılacağını anlattık” dedi.

Ülke sınırını aşarak yurtdışına da projeyi taşıdıklarını belirten Vurgun, “Okulumuzda yürüttüğümüz proje ile ilk başta Ruanda, Sudan ve Burundi’ye gittik. Buradaki görme engelli okullarında bizim ülkemizde ürettiğimiz ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında yaptığımız materyalleri götürdük. Oradaki çocuklara aynı zamanda da dokunsal haritaların nasıl kullanılacağını anlattık. Sadece oraya harita da götürmedik. Matematik, fen, biyoloji ve kimya derslerine ait materyallerini de götürdük. O materyallerle beraber hem çocuklara hem de öğretmenlere nasıl kullanacaklarını öğrettik. Aynı zamanda giderken o bölgedeki dezavantajlı Afrika’daki ülkelerde çocukların bastonu da yoktu. Biz onlara baston da götürdük. İlk gittiğimizde yaklaşık bin görme engelli çocuğa ulaştık ve hepsine de beyaz baston eğitimi verdik. Görenle görmeyen çocukların ortan bir materyalle eğitim almasını sağlarken zeka oyunları da yaptık. Hem gören hem de görmeyen çocuklar ortak materyallerle hem eğitim aldılar hem de güzel vakit geçirdik” diye konuştu.

Halen daha hem yurtdışından hem de Türkiye’den kendilerine proje hakkında ulaştıklarını söyleyen Vurgun, “Projenin kapsamını biraz daha genişlettik. Korona virüsle beraber tüm dünyada salgın yaşanması bizi biraz sıkıntıya düşürdü. Bizim kurduğumuz bir atölye vardı ve bu atölyeye biz ‘Dokunsal Materyaller Atölyesi’ diyorduk. Bu atölyede gönüllü öğrenciler ve velilerle beraber Afrika ülkeleri öğrencileri için materyaller ürettik. Salgın sürecinde de Zambiya, Kamerun, Pakistan’a gittik. Ayrıca Türkiye genelinde de pek çok öğretmen de bize ulaştı” ifadelerini kullandı.

“Bizim götürdüğümüz materyaller onlar için çok güzel bir ufuk ve hedefti”

Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun ile tanıştıktan sonra projeyi yurtdışına taşıdıklarını söyleyen Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Fuat Alıcı, “Daha önce görevlendirildiğim okulda Sözer hocamla tanıştık. Oradaki ‘İyilik Atölyesi’nde görme engelli çocuklar için çok güzel faaliyetler vardı. Ben de 8 yıldır özellikle Afrika ülkelerine gidiyordum. Bu projeyi yurtdışına taşıma kararı aldık. Biz ilk olarak Ruanda, Burundi ve Sudan ile başladık. Gittiğimiz yerlerde çok güzel karşılandık. Ülkenin en ileri gelenleri projeden çok memnun oldular. Hiçbir karşılık beklemeden bu faaliyet onları da bizi de çok duygulandırdı. İlk seyahatimizde Türk Hava Yolları da bize çok yardımcı oldu. Bütün eğitim materyallerimizi öğrenci kıyafetlerine kadar götürme fırsatı bulduk. Daha sonra bu proje devam ederek Kamerun’a gittik. Oradaki görme engelli okulunu ziyaret ettik. Öğrenciler zaten şaşırıyor. Ama öğretmenler için harika bir olaydı. Biz orada basit şeyler yapmışlar ama bizim götürdüğümüz materyaller onlar için çok güzel bir ufuk ve hedefti. Takip eden dönemde Zambiya’ya gittik. Yine aynı şekilde yöresel danslarıyla karşılayıp uğurladı. Orada ülkemizi temsil etmek bize gurur verdi. Tanzanya’nın Zanzibar adasına da materyalleri ulaştırdık. En son da Pakistan’dan geldik. Lahor’da görme engelli okulunu ziyaret ettik. Orada bizi kardeşçe karşıladılar ve çok memnun oldular. Böyle güzel eğitim materyallerini hem öğrencilere hem öğretmenlere ufuk olması öğretmenlerin birbirlerine göstererek anlatmaları güzel bir faaliyetti. Ocak ayında yine Moritanya projemiz var. Bu iyilik hareketini sürdüreceğiz” diye konuştu.

Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun ve Manisa Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Fuat Alıcı tarafından yürütülen “Dokunsal Haritalar” ve “Dokunsal Eğitim Materyalleri” projesi 11 ülkede hem görme engelli öğrenciler hem de görme engelli öğretmenler tarafından kullanılıyor.

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