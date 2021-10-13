Hitit Üniversitesi öğrencisi Millet Bahçesi’ndeki kahvaltıda buluştu

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi, ÜNİAK ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Millet Bahçesi’nde organize edilen kahvaltı programında öğrencilerle bir araya geldi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve çok sayıda öğrencinin katıldığı programda Başkan Aşgın, üniversite eğitimi için Çorum’a gelen öğrencilere şehir hakkında bilgiler verdi. Kahvaltıya katılan yaklaşık 700 öğrenci ile yakından ilgilenen Başkan Aşgın, daha sonra öğrencilere Çorumina’yı gezdirerek eserler hakkında bilgiler verdi.

’İki yıldır okula gelmeyenler şehirdeki değişimi gördüler’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, iki yılda Çorum’da çok şeyin değiştiğini ifade ederek, “Çorum için gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz. Çorum’daki değişimi en iyi gören, bu değişimleri fark edenler siz sevgili öğrenci kardeşlerimiz” dedi.

Başkan Aşgın, "ÇORBİS yoktu şimdi her yerde ÇORBİS var. TAZI Scoother diye bir kavram henüz Çorum’da yoktu. Geldiniz gördünüz mutlaka da kullanıyorsunuz. İki tane spor tesisini yaptık gençlerimizin hizmetine sunduk. Çoruminia, şehrimize yakışan çok güzel bir proje oldu” şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencilerini çok özlediklerinin belirten Belediye Başkanı Aşgın, “Ağaçların dibinde gençlerle sohbet etmeyi inanın çok özlemiştim, şükürler olsun” diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de yaptığı konuşmada öğrencilere Çorum’u tanıma imkanı sunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Öztürk, "Çorum, üniversitenin ötesinde size çok şey katacak. Birikime, bir insan kalitesine ve Anadolu’nun birikimi dediğimiz Anadolu’nun damıtılmış imkanına sahip Çorum’u kendi imkanlarınızla gezebilmeniz belki de çok mümkün olmayabilirdi. Böyle güzel bir oryantasyonda Çorum’u en azından belli dinamikleriyle o tarihi ile göreceksiniz coğrafi güzellikleri tanıyacaksınız” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Çoruminia’yı gezen üniversite öğrencileri daha sonra Boğazkale ve Ortaköy ilçesinde bulunan Şapinova örenyeri ve incesu kanyonunu gezmek üzere yola çıktı.