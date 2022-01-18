Hatay’da eğitime 1 günlük ara verildi

Hatay genelinde devam eden sağanak yağış sonrasında eğitime 1 günlük ara verildiği açıklandı.

Vali Rahmi Doğan, Hatay’da devam eden kuvvetli yağış dolayısı ile eğitim-öğretime bir günlük ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizde devam eden kuvvetli yağışlar dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Hatay genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca hamile ve engelli kamu kurumu personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.