HAK-İŞ’in “Kadın Emeği ve Dijitalleşme” temalı yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenen “Kadın Emeği ve Dijitalleşme” temalı “Ulusal Gençlik Farkında” proje yarışmasında ödüller törenle sahiplerini buldu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 100. Yıl Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı. Törende konuşan Arslan, son derece anlamlı ve önemli bir projeyi devam ettirdiklerini vurgulayarak, “Kadın konusu bizim açımızdan maalesef sorunlarla anıldığı için üzülüyoruz. Kadın deyince maalesef sorun gündeme geliyor. Ama çalışan emekçi kadınlara yönelik pek çok projeyi hayata geçirmenin gurunu yaşıyoruz. Ancak henüz istediğimiz hedeflere ulaşabilmiş değiliz. Hala kadınların çalışma hayatındaki oranları düşük. Kadınların sendikalardaki yönetici ve bir kısım görevlerde yer alma oranları düşük. Toplumu gerçekten kadın ve erkek birlikte inşa etme konusunda hala kadınlarımızın ciddi şeklide geride olduğunu biliyoruz. Bütün bu eksiklerimize rağmen dünle kıyasladığımız zaman bugün daha iyiyiz" şeklinde konuştu.

Arslan, kadın sorunlarının çözümünün sadece kadınlarla çözülecek bir sorun olmaktan öte birlikte çözülmesi gereken bir sorun olduğunu dikkat çekerek, "Bu proje aslında kadın emeğini farklı alanlarda güçlendirmek adına önemli bir çalışma. Türkiye endüstri ilişkiler sistemini biz sağlam bir zemine oturtursak, bu sağlıklı zeminde yeni bir sendika anlayışı inşa edilirse bence görevimizi yapmış oluruz. Onun için akademik dünya ile birlikte çalışmak bizim için bir ayrıcalık ve bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.