Hafta sonu eğitim olacak mı? Bakan Özer merakla beklenen cevabı verdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Bakan Özer'e yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

1,5 yıllık aranın ardından okullarda yüz yüze eğitim yeniden başladı. Üç haftayı geride bıraktık, son duruma ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?

6 Eylül'de tüm kademeli sınıf seviyelerinde 5 gün yüz yüze eğitimi başlattık. Başlatmadan önce çok sayıda önlem aldık. Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir rehber hazırladık. Sürecin tamamını Sağlık Bakanlığı ile koordine ediyoruz. Okullarımızda elektronik takip sistemi kurduk. Bu ilk defa yapılan bir şeydir. Artık okul bazlı kararlar alıyoruz. Bu sistemi kurduk. Şu anda sistemimzide 87 bin 108 okulmzu vardır devlet olmak üzere. Toplam 71 bin 320 okulumuz var. Yaklaşık 1 milyona yakın dersliğimiz var. Her okulda aşı, test durumları anlık takip ediliyor. Salgın süreciyle ilgili çağrı merkezi kurduk.

Vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren okul bulunuyor mu?

Şu anda 71 bin 320 okulumuzdan hiçbirisi vaka veya yakın temas nedeniyle kapatılmadı. Elbette kapatılan sınıflarımız var. Rakamlar değişiyor. Ara veren sınıflar var. Vaka trendi artıyorsa bu artış sınıflara yansıyor. Kapatılan sınıfta ilk hafta negatif çıkarsa eğitime dönülür.

Öğretmenlerin kaçı aşılı? Yüz yüze eğitime geçildikten sonra bu sayılar arttı mı?

Gönüllülük esasına dayalı. Kapatılan sınıflarda eğitime 14 gün sonra geri dönülüyor. 17 Eylül itibariyle bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 92. Öğretmenlerde aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde.

Aşı olmayan öğretmenlere PCR zorunluluğu bulunuyor. PCR testi ile pozitif olduğu belirlenen öğretmen var mı?

Belirti göstermeyen ama PCR ile pozitif çıkan öğretmenler var. Hiçbir semptom göstermeyen aşı olmamış pozitif vakalar ortaya çıktı. Şu anda okullarımız en güvenli ortamlar olmaya devam ediyor. Bizim vaka bazlı sınıf bazlı yaklaşımımız dönemin sonuna kadar okulların yüz yüze açık kalması ile ilgili ciddi bir avantaj sağlayacak. Sayılar artabilir. Kapatılan sınıf sayıları artacak. 200'lerde durmayacak.

Kalabalık sınıfların engellenmesi için ikili eğitim seçeneği sunulmuştu. Kaç okulda ikili eğitime geçildi?

200'e yakın okul ikili eğitime geçti. Yaygın bir durum değil, bazı okullarda ikili eğitime geçildi. Arsa olup da yeni okul yapmama gibi bir durum yok. İstanbul Esenyurt'ta arsa bulamıyoruz okul yapımıyla ilgili. Bazı yerlerde o okulun öğrencileri belli okullarda toplandılar. Arsa yönetimi ile ilgili sıkıntı bugünün sorunu değil.

Hafta sonu eğitimi yapılacak mı?

Hafta sonu eğitim gibi sistematik bir yaklaşımımız yok. Sorun bazlı okullarda çözümler üretiyoruz.

Sağlık Bakanlığı'nın okullarda rastgele PCR taramasına ilişkin ayrıntı verebilir misiniz? Bu taramalar rutin devam edecek mi?

Velinin rızası olmadan öğrencilere test yapılmayacak.