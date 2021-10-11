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Gürsu Belediye’sinden eğitime yüzde yüz destek

Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, pandemi süreci boyunca sıralarından uzak kalan öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Eğitim 11.10.2021, 12:49
Gürsu Belediye’sinden eğitime yüzde yüz destek

Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, pandemi süreci boyunca sıralarından uzak kalan öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Gürsu Belediyesi her yıl olduğu gibi eğitim alanında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile eğitime desteğini her yıl artıran Gürsu Belediyesi, yapılan yardım kapsamında 450 aileye ulaştı. Yapılan yardımda kalemden deftere, boyadan cetvele kadar her öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak kırtasiye yardımında bulunuldu.

“Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz bizim için çok önemli” diyen Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık “Çocuklarımız pandemi yüzünden uzun zamandır okullarından uzak kaldılar. Çocuklarımızın yeni eğitim öğretim yılında hiçbir eksikleri kalmaması için 450 ailemize ulaştırdık. Sadece kırtasiye yardımı ile kalmayıp ilçemizdeki okulların şartlarını da iyileştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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