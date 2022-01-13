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Gölge oyunuyla çocuklar enerji tasarrufunu öğrendi

Sosyal sorumluluk projeleriyle hizmet verdiği bölgeye katma değer sağlayan Limak Enerji Uludağ Elektrik, enerji tasarruf ve verimliliğini çocuklara gölge oyunu ile anlattı. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında düzenlenen ‘Karagöz ve Hacivat ile Enerji Tasarrufu’ Gösterisi, miniklerin büyük ilgisiyle karşılandı.

Eğitim 13.01.2022, 15:23
Gölge oyunuyla çocuklar enerji tasarrufunu öğrendi

Sosyal sorumluluk projeleriyle hizmet verdiği bölgeye katma değer sağlayan Limak Enerji Uludağ Elektrik, enerji tasarruf ve verimliliğini çocuklara gölge oyunu ile anlattı. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında düzenlenen ‘Karagöz ve Hacivat ile Enerji Tasarrufu’ Gösterisi, miniklerin büyük ilgisiyle karşılandı.

Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi ile birlikte organize edilen program kapsamında, okullara ziyaret gerçekleştirildi ve Karagöz ve Hacivat, bu kez enerji tasarrufunu çocuklara anlattı. Uludağ Elektrik öncülüğünde Karagöz Sanatçısı Osman Ezgi tarafından anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan oyuna çocukların ilgisi büyüktü. Hacivat’ın sorularına hep bir ağızdan cevap veren öğrencilere, evde yapılacak tasarruf ve verimlilik uygulamaları eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Karagöz ve Hacivat, çocuklara kullanılmayan elektrikli ev aletlerinin fişten çekilmesi, kullanılmayan lambaların açık bırakılmaması, fırın ve buzdolabı kapaklarının çalışırken açılıp, kapatılmaması gerektiği gibi tüyoları anlattı. Hacivat’ın Karagöz’e sorduğu sorular üzerinden kurgulanan oyunda, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakılması için tasarruf ve verimliliğin önemi vurgulandı.

Sömestir tatiline girmeye hazırlanan öğrencilere gölge oyunu dışında enerji temalı kitaplarıyla da ulaşan Uludağ Elektrik, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynaklarını eğlenirken öğretiyor. Her yıl güncellenen bir içerikle çocuklarla buluşturulan Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik ile Geleceğin Enerjisi kitaplarında, çocuklar sağlıklı bir gelecek için yenilebilir enerji kaynaklarının ne kadar önemli olduğunun bilincine varıyorlar. Öğrenciler, yenilenebilir enerji kaynakları ile aydınlatılan evler ve fabrikaları, sokakları, park ve bahçeleri keşfederek, öğretici aktivitelerle zaman geçiriyorlar. Güneş enerjisi ile çalışan araba, otobüs, gemi, uçak, tren bisiklet gibi resimleri boyarken öğrenen minikler, rüzgar gülü yapımından uzay istasyonuna kadar çevreye zarar vermeyen temiz enerji kaynaklarıyla çalışan teknolojilerin de farkına varıyorlar.

Dünyanın en büyük sorunlarından birisi haline gelen enerji ihtiyacını sürdürülebilir şekilde elde etme konusuna dikkat çekmek istediklerini belirten Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “İklim değişikliğiyle mücadele için tasarruf ve verimlilik uygulamalarına farkındalık yaratılarak yaygınlaştırılması, yeşil enerji kullanımının teşvik edilmesi ve çocukluk çağından itibaren bu bilincin oluşturulması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerji tasarrufu ve verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynakları temalı kitaplarımızla ve gerçekleştirdiğimiz atölyeler ile çocuklara dokunuyoruz. Düzenlediğimiz gölge oyunu ile de çocukların tasarruf ve verimlilik bilgilerini pekiştirmesini ve keyifli zaman geçirmesini hedefledik. Projelerimizi, sürdürülebilir bir gelecek için çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması gerektiği anlayışıyla hayata geçiriyoruz” dedi.

Şirket bugüne kadar yaklaşık 30 bin kitabı hizmet bölgesi olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’nın yanı sıra Ankara, Antalya, Kars ve Afrika’da yer alan Tanzanya’daki öğrencilere hediye etti.

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