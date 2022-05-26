GESS Türkiye 2022 başladı

GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı başladı. Fuar, 28 Mayıs’a kadar devam edecek.

GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı başladı. Eğitim sektörünü İstanbul’da bir araya getiren fuar, 28 Mayıs’a kadar devam edecek. Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren KidZania’nın Küresel Eğitim Direktörü Prof. Dr. Ger Graus Obe, ’Durdur, Sıfırla, Çal-Yeniden Görüntüleme Eğitimi 2022’ konulu panelin moderatörlüğünü yaptı.

İstanbul’da gerçekleştirilen ve 11 ülkeden 100’e yakın konuşmacının katıldığı etkinlikte, KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur da bir konuşma gerçekleştirdi. Fuar alanındaki standlarda eğitime dair yenilikler bir arada sergilenirken, eş zamanlı düzenlenen GESS Global Konferans ve Workshoplarında; Türkiye ile birlikte 11 ülkeden 100’e yakın konuşmacı, eğitim dünyasına önemli bilgiler aktarılan sunumlar gerçekleştiriyor. Üç gün sürecek konferanslar, her seviyeden eğitim profesyonellerinin uzman konuşmacılardan öğrenmesini ve birbirleriyle bağlantı kurmasını amaçlıyor.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Uluslararası Eğitim Danışmanı ve KidZania’nın Küresel Eğitim Direktörü Prof. Dr. Ger Graus Obe, “Durdur, Sıfırla, Çal- Yeniden Görüntüleme Eğitimi 2022” konulu panelin de moderatörlüğünü yaptı. Konuşması sırasında önemli bilgiler veren deneyimli eğitimci, katılımcılara okulların ve eğitim sisteminin sürekli olarak kendini yenilemesi gerektiğini, her çocuğun farklı olduğunu ve farklı şekillerde öğrendiğini söyledi. Deneyimin her şey olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ger Graus Obe, çocuklara olabildiğince fazla deneyim imkanı sunulması gerektiğini aktardı.

Ebru Timur ise çocuklar ülkesini ziyaret eden çocuklar arasında, KidZania’daki meslek ve aktivite tercihlerine bakılarak yapılan Mesleki Eğilimler Araştırması’nın günümüzün çocuklarının tercihlerine ilişkin önemli sonuçlarını açıkladı. Timur, “Tüm mesaimizi çocuklara daha iyi bir dünya oluşturmak için harcıyoruz. Bugünün yetişkinleri olarak bizden çok daha iyi bir nesille karşı karşıya olduğumuzu her fırsatta fark ediyoruz. Dijital dünyaya doğan Z ve Alfa kuşakları önceki nesillere göre dünya sorunları ile daha yakından ilgileniyor. Buraya gelen çocuklara ‘Dünyadaki problemlerin sorumlusu kim?’ diye sorduğumuzda 7 yaş üstü çocuklar ‘Hepimiz’ yanıtını veriyor ve ‘Düzeltebiliriz’ diye ekliyor. ‘Ne fark oluşturacaksın?’ diye sorduğumuzda ise insanlara faydalı ve yardımcı olacaklarını söylüyorlar. Çocuklarımızı, kendi inşa edecekleri geleceklerine hazırlarken onların gerçeklerine hâkim olarak rehberlik etmek en önemli görevimiz” dedi.