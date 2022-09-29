Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: “İkinci faz yerleştirme sonuçlarını yüzde 92 olarak gerçekleştirdik”

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtların ikinci fazda yerleştirme sonuçlarının 60 il merkezinde tamamlandığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İkinci faz yerleştirme sonuçlarını yüzde 92 olarak gerçekleştirdik. İlk fazı nasıl rekorla tamamladıysak ikinci fazı da önemli bir rekorla tamamlamış oluyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara Site Yurdu içinde bulunan Yurt Koordinasyon Merkezi’nde bakanlık yurtlarının yerleştirme sonuçlarının ikinci faz yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Bu yıl bakanlığa bağlı yurtlara 415 bin 305 öğrencinin başvuruda bulunduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, 12 kamu kurumunun değerlendirme ve analizleri ile gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri göz önünde alınarak sürecin ilerlediğini anımsattı. 105 yurdun resmi açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt ücretlerinde artış olmadığını ilan ettiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yurtlar, aylık 250 ile 450 TL arasında değişen ücretlerle gençlerimize en güzel imkanı sunma prensibi ile devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yurtlarda beslenme desteği bin 800 TL

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında beslenme desteği olarak her ay bin 800 TL tutarında hizmet sunulacağını aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“Gençlerimizin memnuniyetini ve ihtiyaçlarını giderme noktasında hayırlı olmasını diliyorum. Yurt sayısını ve kapasitesini büyüttüğümüz yurt ücretlerinde güncelleme yapamadığımız gibi bu yıl her ay bin 800 TL’yi beslenme desteği olarak hizmete sunuyoruz. Beslenme yardımı tutarı ile gençlerimiz her gün değişen menüleri, kaliteli bir şekilde sunulan yemekleri, doyurucu bir şekilde hazırlanan yemekleri tüm hassasiyetle hiçbir fark ödemeden almış olacaklar. Aynı şekilde

uygulamamız kahvaltıda da sunuluyor. Kahvaltı tabakları, aynı beslenme desteği çerçevesinde gençlerin hizmetine sunuluyor. Kahvaltıya geç kalmış, kahvaltısını okula giderken yapmak isteyen arkadaşlarımız için de ücretsiz sandviç ve al götür tarzı bir uygulamayı başlatmış bulunuyoruz.”

Yurt yerleştirme sonuçlarında ilk fazda olduğu gibi ikinci fazda da rekor sayıya ulaşıldığını dile getiren Kasapoğlu, “Bugün itibarı ile ikinci faz yerleştirme sonucunu yüzde 92 olarak gerçekleştirdik. İlk fazı nasıl rekorla tamamladıysak ikinci fazı da önemli bir rekorla tamamlamış oluyoruz” dedi.

60 ilde yurt yerleştirme sonuçları tamamlandı

İlk fazda yurt yerleştirme sonuçlarının 41 ilde tamamlandığını belirten Bakan Kasapoğlu, “Bugün itibarı ile 60 ilimiz tamamen yedeksiz bir şekilde il merkezleri olarak neticelenmiş oldu. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Bartın, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat’taki tüm başvuruları yerleştirdik. Diğer illerde de çok az yedeğimiz kaldı ve pazartesi, perşembe yerleştirme süreçleri de durmaksızın devam ediyor” dedi.