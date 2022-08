Gençlerin içler acısı hali! 'Diplomalı işsizler'

YENİ MEZUN GENCİN İŞ BULMA SIKINTISI

Dört yıl boyunca vizesinden, finaline bin bir emekle diploma alabilmek için okul sıralarında dirsek çürüten gençler, diploma aldıktan sonra tam hayallerime kavuştum derken bu sefer de iş bulabilme sınavıyla karşı karşıya kalıyor.

Gençlerde bir zaman sonra ise iş bulamama kaygısı ve gelecek korkusu başlıyor. Belki de aylarca veya yıllarca bölümleriyle ilgili mesleğe girebilmek için çabalıyorlar. Mezun gençlerin büyük bir bölümü ise kendi alanlarında iş bulamadıkları için farklı alanlara yönelmek zorunda kalıyor. Eğitim hayatında katıldıkları seminerler ve kurslar ise iş bulma sürecinde bir avantaj sağlamıyor.

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI

10 Ağustos 2022'de TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranlarına göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20.4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16.3, kadınlarda ise yüzde 27.9 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 30 milyon 866 bin kişi, istihdam oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 47.8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.3 iken kadınlarda yüzde 30.6 olarak gerçekleşti.

DİPLOMALI GENÇLERİN İŞ BULMA SÜRECİNDE KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

Şirketlerin tek şartı 2 yıl-3 yıl tecrübe

Yeni iş hayatına atılan ve yeni mezun gençler ne kadar şirketlere CV gönderse de olumsuz dönüş alıyorlar veya herhangi bir dönüş sağlanmıyor.

İş mülakatına çağrılan gençler ise heyecanlı ve umutlu bir şekilde şirketlerin kapısını çalıyor. Görüşme sonucunda ise yönetici 'Biz size birkaç güne döneriz, telefon numaranızı insan kaynaklarına bırakın' sözlerini söyleyip bir daha da dönüş sağlamıyor. Gençler bu durum karşısında psikolojik bunalıma giriyor ve diplomaya verilen anlam yavaş yavaş değişmeye başlıyor, umutlar günden güne kırılıyor.

Kendi alanında iş bulamayan gençler kadar binbir emeklerle iş bulan gençler de var. 1 yıla yakın iş hayatında kendini geliştirmeye çalışmış gençler bir süre sonra işten çıkartılıyor ve iş bulma süreci sil baştan yeniden başlıyor. İş görüşmeleri, telefonlar, iş portalları derken iş mülakatında bu sefer çok cüzi miktarlar ve fazla çalışma saatleri gençlerin karşısına çıkıyor.

1 yıllık tecrübe de işe yaramıyor

Genç çalışanların işgücü piyasasındaki ilk deneyimleri olması, kendilerine en uygun işi bulabilmek için düşük ücretlerle çalışmayı kabul etseler de hayal ettikleri gibi bir hayat yaşayamıyor. Bir yıla yakın deneyime sahip olan genç işçiler asgari ücret seviyesinde ya da ona çok yakın bir seviyede ücretlendiriliyor. Asgari ücrete yapılan artışlarda ilk işten çıkartılanlar yine gençler oluyor.

YENİ BÖLÜMLER, YENİ DİPLOMALI İŞSİZLER

Teknolojinin hızla gelişmesi yeni iletişim araçlarının ortaya çıkması ve yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte üniversitelerde teknolojiye yönelik birçok yeni bölümler açılmış durumda. Geleceğin mesleği olarak adlandırılan mesleklerden bazıları; yeni medya ve iletişim, sosyal medya yöneticiliği ve siber güvenlik... Yeni medya bölümü yeni ortamlar, yeni araçlar, yeni mecralar... Haber verme ve iletmenin şeklinin değiştiren zaman ve mekan algısı olmadan her an bilgiye sahip olabilme imkanı tanıyan bir alan. Mezunları internet editörü, sosyal medya uzmanı, SEO uzmanı, dijital pazarlama uzmanı, iletişim yöneticisi, muhabir, adwords uzmanı gibi alanlarda iş bulabilme imkanına sahip oluyor. Fakat gençler söz konusu birçok alanda iş bulabilme umuduyla mezun olduktan sonra tecrübe yada cüzi miktarlarla karşı karşıya kalıyor. Özellikle medya alanında hemen her üniversitede bir bölüm bulmak mevcut. Böyle olunca da çok fazla mezun iş bulmakta zorlanıyor.

TÜRKİYE'NİN TAZE BEYİNLERE İHTİYACI VAR

Gelişen ve üreten bir toplum olmak, taze beyinlerin önünü açmaktan geçiyor. Firmalar gençleri, tecrübesiz veya yeni mezun olduğundan değil bilgisiz olduğundan işe almamalı. Çünkü hayat, çalışmak zorunda olduğumuz için vaktimizin çok büyük kısmını hiç keyif almadan, mutlu olmadan geçirebileceğimiz kadar değersiz bir nimet değil. Mutlu gençler, mutlu Türkiye...