Geleceğin meslekleri yapay zekâdan bağımsız olmayacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 18 Temmuz’da açıklandı. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapacaklar. İstinye Üniversitesi (İSÜ) Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şebnem Özdemir, geleceğin meslekleriyle ilgili bilgi verirken, tercih yapılacak bölümlerde dikkat edilmesi gerekenler konusunda adaylara önerilerde bulundu.

Geleceğin meslekleri yerine görevleri demek daha doğru

Doç. Dr. Şebnem Özdemir geleceğin meslekleriyle ilgili bilgi verirken şunları söyledi: “Aslında geleceğin meslekleri demek yerine işleri hatta görevleri demek daha doğru olacak. Çünkü bir mesleğin kapsamındaki öğrenilmesi gereken bilgi ve kullanılması gereken cihaz/alet sayısı arttıkça, yani tek bir insan tarafından öğrenilmesi ve icra edilmesi zor hale geldikçe o mesleğin parçalandığını göreceğiz. Bir meslekten daha minik parçalar halinde oluşan yeni meslekler görebildiğimiz gibi, bazen de teknolojinin bir mesleğin çehresini komple değiştirebileceğini, hatta ortadan kaldırabileceğine de şahit olmaktayız. Örneğin, şoförlük bir meslektir ama tır şoförlüğü, makam şoförlüğü, iş makinesi kullanımı birbirinden ayrı dinamiklere sahiptir. Hepsi şoförlük çatısında toplanmasına karşın, bir kişinin aynı anda taksi şoförü, tır şoförü, makam şoförü, motokurye, kepçe operatörü olduğu bir örneğe hiç rastladınız mı? Her birinin gerektirdiği beceri farklılaştığından farklı işler ve farklı kazançlarla karşı karşıyayız. Üstelik otonom (sürücüsüz) araçlar nedeniyle tüm bu saydığımız işlerin ortadan kaldırılma durumu da mevcut. Geleceğin meslekleri, işleri dediğimizde gelecekteki ihtiyaçlara, sorunlara, beklentilere odaklanmış şeyler düşünmeliyiz. Bunu düşünme sürecinin teknolojiden, yapay zekâdan, veriden bağımsız olmadığını hatırlatmak isterim.”

Hangi meslekler avantajlı duruma geçecek

İleride avantajlı duruma geçecek meslekler hakkında da bilgi veren Özdemir, “Veriyi, bilişimi (teknolojiyi), yapay zekâyı içine alan, kendi hizmetleri ile bunları kesiştiren her meslek avantajlı hale geçecek. Mesela avukatlık mesleğini düşünelim, hala klasik bir ceza avukatı, borçlar hukuku alanında uzman bir avukat olmayı hayal ediyorsanız orada biraz durmanızı tavsiye ederim. Dava dosyaları biz geliştiriciler için veridir. Dava dosyası biriktikçe, veri birikmiş olur. Veri birikirse o işi yapay zekâya yaptırabilir hale geliriz. Yani insana duyduğumuz ihtiyaç azalır. O halde medeni hukukta uzman bir avukata, biriken dava dosyaları (veri) nedeniyle 3-4 yıl içinde o kadar da ihtiyacımız olmayabileceğini söyleyebiliriz. Ama bir avukat adayı, yapay zekanın oluşturduğu hak kayıpları, zararlar konusuna odaklanırsa çok yeni olan bu alandan dolayı da kendisine yoğun bir talep olacaktır. Gördüğünüz gibi klasik avukatlık anlayışına sığınırsak iş bulma sorunu ile karşılaşacağımız bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz. Ancak aynı mesleği klasik anlayıştan çıkarıp veri, bilişim ve yapay zekâ ile harmanlarsak bu seferde muazzam bir potansiyel ile karşı karşıya kalacağız” dedi.

Hepimiz yapay zekâdan ve yeni teknolojilerden etkileneceğiz