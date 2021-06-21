Geleceğin hafızları tarihi camilerde yetişiyor

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan iki asırlık tarihi camilerde Kuran-ı Kerim öğrenen öğrenciler hafızlık yolunda ilerliyor.

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan tarihi camilerde ilçe müftülüğüne bağlı Kuran-ı Kerim dersleri veriliyor. İlçe merkezinde bulunan 1750 yılında Zaralı Zade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Merkez Cami ve 1809 yılında Zaralı Zade Lütfullah Paşa’nın yaptırdığı Yeni cami de verile Kuran-ı Kerim dersleri ile geleceğin hafızları yetişiyor. Tarihi camilerin maneviyatını anlamak amacıyla verilen bu derslerde öğrenciler hem kuran öğrenirken hem de camilerin tarihi hakkında bilgi ediniyorlar.

Her yıl yaklaşık 10 hafız yetişiyor

Kuran-ı Kerim dersleri hakkında bilgiler veren İlçe Müftüsü Burhan Al, “Zara ilçe müftülüğümüze bağlı, merkez erkek yatılı kuran kursumuzda halihazırda 33 tane öğrencimiz eğitimine devam etmektedir. Öğrencilerimizin bir kısmı yüz yüze bir kısmı da korona virüs tedbirleri kapmasında uzaktan eğitimle devam etmektedir. Her yıl yaklaşık olarak 7 ile 10 arası hafız öğrencimiz olmaktadır. Tarihi camilerimizden olan Meydan Camimiz de kısım kısım öğrencilerimize ayırarak orda hem camilerimizin tarihi ile ilgili bilgi vermek hem de orada eğitimlerini zaman zaman yapmaları amacıyla öğrencilerimiz le ziyaretler yapmaktayız” dedi.