Fedakar öğretmenler okullarını eğitime hazırlıyor
HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ BAZI ÖĞRETMENLER, 21 EYLÜL’DE YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖĞRETİMİN BAŞLAYACAK OLMASI NEDENİYLE OKULLARINI SİL BAŞTAN TEMİZLİYOR.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bazı öğretmenler, 21 Eylül’de yüz yüze eğitim öğretimin başlayacak olması nedeniyle okullarını sil baştan temizliyor.
İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Av. Mehmet Altun İlkokulunda görev alan öğretmenler, korona virüs tedbirleri kapsamında okullarını boyasından tüm temizliğine kadar en ince detayına kadar eğitim öğretime hazırlıyor. Yüz yüze eğitim öncesi okullarını sil baştan temizleyerek eğitime hazır hale getirdiklerini ifade eden Okul Müdürü Nurettin Akdoğan, “Bu okula müdür olarak yeni atandım. Tabiki pandemi sürecini geçirdiğimiz için öğrencilerimizle, velilerimizle bir araya gelemedik. Ancak seminer döneminde öğretmen arkadaşlarımızla bir araya geldik. Seminer döneminde okulumuz için neler yapabiliriz diye konuştuk. Milli Eğitim Müdürlüğünde tedarik ettiğimiz ve velilerimizin destek sunmalarıyla okulumuzu baştan aşağı boyadık ve boyama işinden sonra temizliğine başladık. Öğretmen arkadaşlarımızla bir araya geldik ve elbirliğiyle okulumuzun her tarafını baştan aşağı yıkadık ve dezenfekte ettik. Şimdi okulumuz yüz yüze eğitime hazır. Öğrencilerimizi bu pandemi sürecinden sonra yüz yüze eğitime bekliyoruz inşallah’’ dedi.
Okul öğretmenlerinden Emine Yıldızlı da, pandemi nedeniyle okulda büyük çaplı bir temizlik yaptıklarını belirterek, “Bütün yerleri yıkadık. Camlarımızı yıkadık, masalarımızı temizledik, duvarlımızın badanasını yaptık. Okulumuz pandemi sürecinden sonra eğitime hazır. Yüz yüze eğitim konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Her türlü önlemimizi aldık’’ ifadelerini kullandı.
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