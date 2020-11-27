Eskişehir Teknik Üniversitesi Önemli etkinliklerde başı çekiyor

Eskişehir Teknik Üniversite bünyesinde yer alan ve Eskişehir'in en büyük öğrenci topululuklarından birisi olan Endüstri ve Verimlilik Kulübü , her sene düzenli olarak gerçekleştirilen üç büyük etkinliğie imza atıyor. Yoğun katılımın sağlandığı etkinliklerde önemli isimler yer aldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu

Gerçekleştirilen etkinliklerden biri olan Start-Up ve İnteraktif İnsan Kaynakları Semineri bu yıl da geniş katılımla yapıldı. MÜYAK'a da her yıl tüm Türkiye'den binin üzerinde öğrenci katılıyor. İlk etkinliğimiz olan Start-Up20’yi geçtiğimiz hafta sonu online olarak gerçekleştirildi.



21-22 Kasım’da gerçekleştirilen Startup’20 Eskişehir Online etkinliği, Eskişehir’de gerçekleşen tek Start-Up konseptli etkinlik. Bu sene yaklaşık 120 katılımcıyı ağırlayan etkinlik iki gün boyunca sürdü. Etkinliğikte ilk gün toplamda beş oturum gerçekleşti.

Ekovitrin'e konuşan öğrenci temsilcisi Cem Günör; "Etkinliğimiz çok kıymetli ve değerli Rektörümüz Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun açılış konuşması işe başladı. Oturumlarımızda ise çok değerli konuşmacılarımızı ağırladık. 1. oturumda Türkiye’nin en iyi startup şirketlerinden Insider’ın Co-founder ve Software Architect’i Okan Yedibela, 2. oturumumuzda en çok yükselişte olan startuplardan PaPara’nın Founder ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Diker, 3. oturumumuzda ise startuplarını Silikon Vadisine kadar taşıyan Pubinno’nun İş Geliştirme Uzmanı Nirva Peştemalciyan, 4. oturumumuzda UniKuni’nin Co-founder’ı ve Extra Loyalty Solutions Founder & CEO’su İrem Tüzünalper ve son olarak da BirBileneSor’un Founder/CEO’su ve Ecodation’ın CTO’su Gökhan Alpaslan ile etkinliğimiz tamamlandı. Oturum aralarında müzik dinletileri ve çekilişler yapıldı. Etkinliğimizin ikinci gününde ise çok değerli İmece ekibinden Zeynep Çelik ile gerçekleştirilen vaka analizi ile katılımcılarımız takım çalışması ile birlikte interaktif bir şekilde etkinliğimizde rol aldı." ifadelerine yer verdi.

Endüstri ve Verimlilik Kulübü

İşletmelerin gelişim ve değişim süreçlerini, endüstriden ayrı düşünmek imkansızdır. Endüstrinin bulunduğu her alanda da en temel şart daima verimdir. Endüstri ve Verimlilik Kulübü’nün ana amacı da ismine uygun etkinlikler sunarak öğrencilere farklı bir objektif kazandırmaktır. Hayatın her alanında olan bu iki etmen kulübün temelini oluşturmaktadır. İş dünyasının önde gelen, marka olmuş isimlerini, global şirketlerini, birbirinden farklı start up’ları üniversitemiz öğrencileri ile en yüksek verimde olacak etkinlikleri düzenleyerek buluşturup geleceklerine yatırım yapmalarını sağlamak; düzenlenen etkinlik, seminer ve eğitimlerle öğrencilere tecrübe kazandırmak, sadece meslek sahibi olan mezunlardan ziyade öğrencilerin okurken vizyon sahibi olmalarını da sağlamak Endüstri ve Verimlilik Kulübü’nün temel amaçlarındandır. Endüstri ve Verimlilik Kulübü ulusal çapta düzenlediği etkinlikler sayesinde de hem kulübün hem de üniversitenin adını duyurma hedefini de böylece gerçekleştirmeye devam etmektedir.



