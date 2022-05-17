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Esenyurt’ta “Okuyan Bir Gelecek” etkinliğiyle geleceğe ışık tutuluyor

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte verilen seminer ile aileler, çocuklarına okuma alışkanlığı kazandırma konusunda bilinçlendirilirken kitap okuma faaliyetleri ile de çocuklar, okumaya ve okuduklarını anlamaya teşvik edildi.

Eğitim 17.05.2022, 12:59
Esenyurt’ta “Okuyan Bir Gelecek” etkinliğiyle geleceğe ışık tutuluyor

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte verilen seminer ile aileler, çocuklarına okuma alışkanlığı kazandırma konusunda bilinçlendirilirken kitap okuma faaliyetleri ile de çocuklar, okumaya ve okuduklarını anlamaya teşvik edildi.

Esenyurt Belediyesi, çocukların okuma alışkanlığı kazanması ve ailelerin de çocuklarına okuma alışkanlığı kazandırması için uygulamaları gerekenler hakkında Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ortaklığıyla, “Okuyan Bir Gelecek” etkinliği düzenledi. Nene Hatun Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde görev yapan aile danışmanları, AÇEV’den aldıkları eğitimin ardından ailelere yönelik bir seminer verdi. Verilen seminerde ailelerin evde çocuklarını okumaya teşvik etmesi için yapması gerekenler sunum eşliğinde anlatıldı. On haftadan oluşan etkinliğin beşinci haftasında miniklere kitap okundu, kitaptaki bilinmeyen kelimelerin duyu organlarıyla betimlemesi yapılarak çocukların hem kelime dağarcıkları hem de algıları geliştirildi. Ayrıca okunan kitapta engellilerle empati kurmanın önemine vurgu yapılarak çocuklar ile körebe oynandı. Oynanan körebe oyununun ardından çocuklar, duydukları empati duyguları ile ilgili resim çizdi. Etkinlik sonunda çocuklara kitap dağıtıldı.

“Çocuklar hayata biraz daha farklı bakmayı öğrendi”

Esenyurt Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde aile danışmanlığı yapan Öznur Kıran, “AÇEV’den aldığımız eğitici eğitimi ile birlikte Esenyurt özelinde gruplar açtık. Bu gruplarda çocuklarla birlikte okuma etkinlikleri yapıyoruz. Okuduğumuz on kitaptan beşi, evlere gönderiliyor. Aileleri bilinçlendirmeyle alakalı bir seminer yaptık. Bunu da ailelere şu başlıklar altında anlattık: ‘Evde kitap nasıl okunmalı?’, ‘Çocuğun ilgisini nasıl çekmeli?’, ‘Nasıl bir etkinlik yapmalı?’, ‘Kaç yaşında başlamalı ve kaç yaşına kadar aile olarak bu etkinlikler yapılmalı?’ Bu haftaki beşinci kitabımızdı. Kitabın konusu; engelli bir keçinin hayatı, yaşadığı zorluklar ve hayattan beklentileriydi. Çocuklar çok güzel yorumlar yaptı. ‘Gözlerim görmediği zaman korkarım’ diyen çocuklarımız da oldu, ‘Gözlerim görmediğinde kendimi çok kötü hissederim’ diyen de oldu. Sonra çocuklardan en sevdikleri oyunla ilgili bir çizim istedik. Onlara, gözleri görmeyen bir arkadaşları bu oyunu oynamak isterse nasıl yardımcı olacaklarını sorduk. Elinden tutup oyuna dahil edenler de oldu; ‘Arkadaşımın gözleri görmüyor ama çok güzel hayâller kuruyor’ diyen çocuklarımız da oldu. Burada gerçekten çok güzel bir empati yapıldı. Çocuklar hayata biraz daha farklı bakmayı öğrendi. Kendilerinden farklı insanların da aslında istedikleri zaman normal bir yaşantısı olabileceğini görmüş oldular” ifadelerini kullanarak on haftanın sonunda yeni grupların açılacağının bilgisini verdi.

“Çocuğumun kitap okuma alışkanlığı fazlalaştı”

Etkinlikten çok memnun olduğunu belirten Hafize Bayrak, “Çocuğumun bu etkinliklerde çok mutlu olduğunu ve eğlendiğini düşünüyorum. Kitap okuma alışkanlığı biraz daha fazlalaştı, daha paylaşımcı oluyor, bu da beni çok sevindiriyor” diyerek katkılarından dolayı Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinliğin sadece çocuğuna değil, kendisine de fayda sağladığını söyleyen Özlem Öz ise “Bugünkü etkinlikle birlikte çocuğumla daha fazla ilgilenmem gerektiğinin farkına vardım. Kitap okuduğumu ona daha fazla göstermem gerektiğini anladım. Aslında eksikliklerin çocuklarda değil de kendimizde olduğunu gördüm. Seminer bana bunu kattı” şeklinde konuştu.

“Hikayenin sorularını anladık”

Dinledikleri hikâye ile birlikte engelli olmanın zorluklarını anladığını vurgulayan Yağmur, “Hikâyenin sorularını anladık, ‘Engelli olmak kötü bir şey mi?’, gözümüze şal takıp oyunlar oynadık, çok güzel bir gündü” ifadelerini kullandı.

Engelli bireylere yardımcı olunması gerektiğini belirten Batuhan ise “Bundan sonra yolda bir engelli gördüğümde elinden tutup karşıya geçiririm” diyerek, yaptığı empatiyi hayatına yansıtacağı bir örnek verdi.

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