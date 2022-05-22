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Erdemoğlu Holding'den Trabzon'a 150 milyon TL'lik eğitim yatırımı

Erdemoğlu Holding, Trabzon’da bugüne dek özel sektör tarafından gençler için gerçekleştirilecek en büyük eğitim desteğini gerçekleştiriyor. 150 milyon TL üzerinde bir yatırım planı çerçevesinde Trabzon'da Akçaabat’taki Spor Lisesi Kompleksi'nin temeli atıldı.

Eğitim 22.05.2022, 13:03
Erdemoğlu Holding'den Trabzon'a 150 milyon TL'lik eğitim yatırımı

Petrokimya alanında SASA ve halı sektöründe de Dinarsu ve Merinos gibi dünya çapında markaların sahibi olan Erdemoğlu Holding, Trabzon’da bugüne dek özel sektör tarafından gençler için gerçekleştirilecek en büyük eğitim desteği için ilk adımı attı.

150 milyon TL üzerinde bir yatırım planı çerçevesinde Trabzon bölgesine armağan edilecek Akçaabat’taki Spor Lisesi Kompleksi'nin temeli devlet protokolünün de katılımı ile atıldı. Tesis, 4 katlı 16 derslikli lise, 2 katlı çok amaçlı spor salonu ve 5 katlı 144 kişilik öğrenci pansiyonu binalarından oluşacak.

Bu son temel atma ile Erdemoğlu Ailesi’nin Türkiye’de okullardan yurtlara, camilerden taziye evlerine dek imza attığı sosyal sorumluluk projeleri sayısı 36’ya ulaşacak.

Şehre vefa duygusunu hiç unutmadı

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nun Trabzon’a bu yatırımı yapmasının duygusal ve anlamlı bir yönü de var. Aslen Adıyaman Besni’li olan Adana ve Gaziantep’te dev yatırımları bulunan İbrahim Erdemoğlu, üniversite eğitimini Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Babası Mehmet Erdemoğlu’nun çizdiği yolda ticaret hayatına da Trabzon'da adım attı. Daha sonra da Trabzon'la ilişkilerini hep sürdürdü. Memleketi gibi gördüğü ve öğrencilik yıllarını geçirdiği bu şehre dair vefa duygusunu hiç kaybetmedi. Son olarak da Trabzon’a sevgisini bu dev hayır projesi ile seslendirmeye karar verdi.

Bu tesisin, Adıyaman-Gaziantep ve Trabzon şehirlerinin kardeşliğine de bir köprü olacağına inanan İbrahim Erdemoğlu bu yatırımla ilgili şunları söyledi:
‘Tüm şirketlerimizle Erdemoğlu Holding olarak, bir yandan ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması için var gücümüzle çalışıyor, diğer yandan da yarınlarımız olarak gördüğümüz gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmayı en önemli sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz" dedi.

"Hayalim gerçekleşiyor"

Erdemoğlu şöyle devam etti; "Öğrencilik yıllarımı geçirdiğim ve ilk ticaret deneyimi kazandığım Trabzon’un benim için hep büyük değeri oldu. Hiç ilişkimi kesmedim. Kalbimdeki bu yerini kalıcı hale getirmek için bu güzel kente ve gelecek nesillerine hep bir eser bırakmak istedim. Bugünün benim için o nedenle ayrı bir anlamı var.’

Dev yatırımlar kapıda

Dinarsu ve Merinos gibi markaları ile dünya halı sektörüne yön veren önemli isimlerden olan Erdemoğlu Holding, polyester, petrokimya alanında da yine kritik global oyunculardan olan SASA’nın sahibi.
2022 yılında dolar bazında yüzde 40 büyüme öngören 16 bin çalışanlı Holding, 2021’i 31 Milyar TL ciro ile kapattı.

SASA son olarak, Adana Yumurtalık’ta planlanan petrokimya yatırımı kapsamında arsa için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yapılan ihalede en yüksek teklifi vermişti. Kısa sürede tamamlanması beklenen süreci müteakip yaklaşık 20 milyar dolarlık petrokimya yatırımının 1. faz çalışmaları başlayacak. Projeye dünya devlerinin de iştirak etmek için girişimlerde bulunduğu biliniyor.

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