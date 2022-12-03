Engelliler makarna yarışmalarıyla eğlendi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 54 engelli öğrenci, bir makarna firması tarafından düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlenerek unutamayacakları bir gün yaşadı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir makarna firması tarafından Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu Özel Eğitim Sınıfındaki özel öğrencilere öğlen yemeğinde makarna ikram edildi. 54 öğrencinin bulunduğu engelli sınıfındaki öğrenciler önce makarna yedi, sonra makarna yeme yarışı yaptı. Daha sonra müzik eşliğinde öğretmenleriyle birlikte doyasıya eğlenen özel öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadı.

Alaşehir Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin girişimleri sonucu 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü farklı bir etkinlikle kutladı. Öğretmenler Seher Akil, Nurten İşler, Psikolojik Danışman Şeküre Bardak Karagöz bir makarna firması ile görüşerek, engelliler gününde öğrencilere öğlen yemeğinde makarna ikram ekinliği yapmak istedi. Firma bu teklifi kabul ederek, okul bahçesine getirdiği ikram aracında, öğrencilere makarna ikram etti. 54 engelli öğrenciye önce makarna ikramı yapıldı. Daha sonra öğrenciler arasında makarna yeme yarışı yapıldı. Birinci gelen Yusuf Karcı’ya içerisinde makarna paketleri bulunan bir koli hediye edildi. Öğrencilere yüz boyamaları etkinliğinin de yapıldığı programda okul bahçesine kurulan ses sistemi eşliğinde çalınan müzik eşliğinde, öğrenciler ve öğretmenler doyasıya eğlendi. Öğrencilere farklı bir etkinlik yaşattıklarını belirten Engelliler Sınıfı Öğretmeni Seher Akil, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde çocuklarımıza değişik bir etkinlik yapmak istedik. Çocuklarımız için yarışmalar yaptık. Müzik, yüz boyama, palyaço, balonlarımızla çocuklarımıza bu günü yaşatmak istedik. Amacımız çocuklarımızı kaynaştırmak, güzel bir gün geçirmelerini sağlamak istedik" dedi.

Makarna firmasının Ege Bölge Müdürlüğü Tanıtım Tutundurma Ekibi adına konuşan Gamze Aktaş ise, "Firma olarak Dünya Engelliler Haftasında öğrencilerimize destek amacıyla, öğrencilerimize makarna ikramında bulunduk. Buradaki amacımız öğrencilerimize güzel bir hatıra bırakmak ve kaynaşmalarını sağlamak" diye konuştu.

Etkinlikte Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu’nda eğitim gören engelli öğrencilerle beraber okuldaki 597 öğrenciye makarna ikramı yapıldı. Etkinlik sonunda firma, engelli öğrencilerin tamamı ve Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu’nda ihtiyaç sahibi olan 134 öğrenciye içerisinde makarna paketleri bulunan birer adet koli yardımı yaptı.