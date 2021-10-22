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Engelli bireylere işletmelerde staj imkanı

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı, öğrencilerin sosyalleşmesi ve toplumda kendi statülerini belirlemesi açısından son derece önemli olan “işletmelerde beceri eğitimi” adıyla staj yapma imkanı sağlıyor.

Eğitim 22.10.2021, 16:20
Engelli bireylere işletmelerde staj imkanı

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı, öğrencilerin sosyalleşmesi ve toplumda kendi statülerini belirlemesi açısından son derece önemli olan “işletmelerde beceri eğitimi” adıyla staj yapma imkanı sağlıyor.

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı, engelli vatandaşlara yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Hafif derecede eğitilebilir zihinsel engelli bireylere iş disiplini, sorumluluk, iş ortamına uyum ve becerileri kazandırmak adına işe yerleştirmede meslek eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu’nda eğitim gören çocukların iş ve toplumsal hayata hazırlanmasında destek olunuyor. Merkez polis kantininde Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin sosyalleşmesi ve toplumda kendi statülerini belirlemesi açısından önemli olan “işletmelerde beceri eğitimi” adıyla staj yapma imkanı sağlanıyor. Bu kapsamda hafif derecede engelli olan, yiyecek ve içecek hizmetleri alanı 12’nci sınıf öğrencisi İbrahim Kuş (21) ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanı 12’nci sınıf öğrencisi Eda Gürsoy (19), Polis Müzesi’nde bulunan kafeteryada haftada 3 gün işletmelerde beceri eğitimi alıyor. Bu sayede engelli bireylerin sahip oldukları yetenekleri doğrultusunda uygun iş imkanı bulmasında tecrübe kazanması amaçlanıyor.

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