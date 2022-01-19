Elazığ’da okullar yarın da tatil edildi

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden kar yağışı ve arkasından beklenen buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü de resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesine karar verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını açıkladı.