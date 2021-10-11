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Elazığ’da afet farkındalık eğitimi düzenlendi

Elazığ Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi ve ilçelerinde oluşturulan afet ve acil durum ve insani yardım ekibine afet farkındalık eğitimi verildi.

Eğitim 11.10.2021, 12:31
Elazığ’da afet farkındalık eğitimi düzenlendi

Elazığ Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi ve ilçelerinde oluşturulan afet ve acil durum ve insani yardım ekibine afet farkındalık eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından ilan edilen ’2021 Afet Farkındalık Eğitim Yılı’ faaliyetleri kapsamında din görevlilerine yönelik İl Müftülüğü konferans salonunda eğitim verildi. Etkinlikte konuşan Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın, afetler konusunda bilinçlenmenin gerektiğini ve bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığına düşen görevin manevi yönden desteklemek olduğunu kaydetti.

Etkinlikte afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

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