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El emekleri görücüye çıktı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı.

Eğitim 15.06.2021, 11:28
El emekleri görücüye çıktı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı.

Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırlanan el emeği göz nuru eserleri, bu yıl pandemi sebebiyle sergiye çıkamamıştı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önce eserleri sanal sergi açarak, https://mudanyahem.meb.k12.tr/ resmi web sayfasından vatandaşların beğenisine sundu. Mudanya Halk Eğitim Merkezi’nin resmi web sitesinde yayınlanan sanal sergi kısa zamanda yoğun ilgi gördü.

Mudanya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kursiyerlerinin hak ettiği değeri alması ve vatandaşların beğenisine sunulması için kurum içerisinde de bir sergi açtı. Pandemi kuralları dâhilinde ziyaretçi kabul edilen sergi filografi kursiyerlerinin yaptığı eserlerle başladı. Sergi, oya, el nakışlar,ı taş tablo ve çini kursu öğrencilerinin hazırladıkları eserlerle 9 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek.
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