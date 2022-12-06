Eğitime ayrılan ödeneğin artması kaliteyi de getirdi

Adana Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, eğitime ayrılan bütçenin artmasıyla fiziki şartlar iyileşerek öğretmen başına düşen öğrenci sayısı düştüğünü söyledi.

Tufanbeyli ilçesinde 2022-2023 eğitim - öğretim yılında okullara gönderilen ödeneklerin artması, personel eğitimlerinin yaygınlaşması, kapalı köy okullarının yeniden açılmaya başlamasıyla birlikte ilçede eğitim kalitesi yükseldiği bildirildi. İlçede bulunan okullarda önceki yıllara oranla temel eğitim taşıma ve yemek hizmetleri, pansiyonlarda eğitim gören öğrencilerin yemek ve barınma hizmetleri, özel öğretim öğrenci servisi ve ücretsiz yemek, okul öncesi sosyal yardım ve yemek ücreti hizmetleri konusunda iyileşmeler sağlandığı kaydedildi.

Veliler kendi öğrencilik dönemlerinde barınma yemek ve taşıma konusunda yaşadıkları sıkıntıların günümüzde hiç birinin yaşanmadığını, çocuklarına devletin bu oranda sahip çıkmasının büyük bir hizmet olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan ise ”Bütçeden eğitime ayrılan payın yansımalarını okullarımızdan, öğrencilerimizden, velilerimizden gelen olumlu dönüşlerle görmeye başladık. İlçemizde eğitimin tüm kademelerinde bir taraftan okullaşma oranının artırılması aracılığıyla eğitim kitleselleştirildi. Diğer taraftan derslik başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azalarak niteliğin de artmasına imkan vermiştir” dedi.