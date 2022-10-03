Eğitim için seferber oldular, 10 bin kitaplık kütüphane kurup öğrencilerini üniversiteli yaptılar

Diyarbakır’da Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde eğitimciler seferber olup başlattıkları kitap kampanyasıyla 10 bin adetlik kütüphane kurup öğrencilerini hem üniversiteli yaptılar hem de üst üste erusmusa gönderdiler.

Diyarbakır’ın yaklaşık 17 bin nüfuslu Kocaköy ilçesindeki eğitimciler, eğitimde başarılara koşmak için seferber oldu. Eski okul müdürü şimdiki Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadri Kılıç ve 12 öğretmen, sosyal medyadan "Bu bahar umutlarımız kitap açsın" adlı kitap kampanyası başlattı. Kocaköy Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği kampanya büyük ilgi gördü. Yurt içi ve yurt dışından bağışlanan kitap sayısı 10 bini aşınca Kocaköy Belediyesince okulun atıl durumdaki bir odası kütüphaneye dönüştürüldü. Geçtiğimiz yıl açılışı yapılan ve 16 yıl hizmetli olarak görev yapan Mehmet Yıldız’ın adının verildiği kütüphanede kitap, bilgisayar, satranç ve ders çalışma masaları yer alıyor. Okulun yöneticiler, kurdukları kütüphanenin meyvelerini almaya başladı. Geçen yıl 6 öğrencisini üniversiteli yapan okul, bu yıl sayıyı 15’e çıkartıp ikinci kez erasmusa hak kazanma başarısı göstererek hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Kocaköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Akdoğan, okullarının çok programlı Anadolu lisesi olarak hizmet vermekte olduğunu söyledi. 26 derslik, 783 öğrenciden oluşan mevcut öğren sayılarının olduğunu aktaran Akdoğan, “Okulumuzda farklı branşlarda eğitim-öğretim verilmektedir. Tekstil alanında çorap üretimi olarak çalışmalarımız var. Okulumuzda arkadaşlarımızın ortak çabası sonucu kitap kampanyası başlatılmış olup 10 bin kitaptan oluşan bir kütüphanemiz mevcut. Bu kitapların bir araya gelmesinden dolayı öğrenci başarısında artış olduğunu da gözlemledik. Geçen yıl bu okulumuzda 6 öğrencimiz üniversiteye yerleşirken, kütüphane kurulduktan sonra 15 öğrencimiz üniversiteye yerleşti. Buda öğretmen arkadaşlarımızın ortak çalışması sonucunda öğrencilerin doğrun yönlendirilmesi ile ortaya çıkan bir başarıdır” dedi.

“2022 yılında Türkiye çapında 65 proje geçerken bunun bir tanesi de okulumuza uygulanacak”

“Geçen yıl öğrencilerimiz ilk defa erusmus projesi sonucunda yurtdışı programlarına katıldı” diyen Akdoğan, “Bu programa katılmak onlarda apayrı bir heyecan oluşturdu, okul idaremiz ve öğretmenlerimiz bunu gördükten sonra tekrar bir proje hazırlayarak 2022 yılında Türkiye çapında 65 proje geçerken bunun bir tanesi de okulumuza uygulanacak. Tek hedefimiz, bundan sonra öğrencilerimizi yüzde yüz üniversiteye yerleştirmek” ifadelerinde bulundu.

“Bu sene sayımızı 15’e çıkardık; bu, ilçeler bazında birinci sıradayız”

Okul Müdürü Sidar Erkuş, 10 bin kitap sayısı bakımından Diyarbakır’da birinci sırada olduklarını ifade etti. Hedeflerinin kitap sayısını 15 bine ulaştırmak olduğunu dile getiren Erkuş, “Geçen sene 6 öğrencimiz üniversiteli oldu, bu sene sayımızı 15’e çıkardık. Bu ilçeler bazında birinci sıradayız. Yüzde 250’lik bir artış oranı yakaladık. Önümüzdeki sene için hedeflerimiz ise tüm öğrencilerimizi üniversiteye yerleştirmeye çalışmaktır” şeklinde konuştu.

Okulun son sınıf öğrencilerden Nevin Dülge ise kütüphanenin kurulması öncelikle öğrencilerin ufkunu açtığını kaydetti. Öğrenciler görmedikleri, duymadıkları yerleri kitaplardan öğrendiği değerlendirmesinde bulunan Dülge, “Hocamızın dediği gibi, kütüphaneyi çok aktif kullanıyoruz. Kitapların üniversite sınıflarına hazırlanırken soru çözümlerinde çok faydası var” diye konuştu.