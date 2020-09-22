EBA çöktü: "Çok kalabalık"

Milyonlarca öğrencinin girmek istediği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü. Sisteme giriş yapamayan öğretmenler ve öğrenciler "Çok kalabalık" uyarısıyla karşılaştı.

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos'ta uzaktan telafi eğitimiyle başlamıştı. Milyonlarca öğrenci bugün derse başlayacakken Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü.

Öğretmen ve öğrencilerin giriş yapmak istediği sistem "çok kalabalık" uyarısı verdi. Öğretmenlerin de sisteme girememesi sebebiyle eğitim durdu. Uyarıda "İsterseniz hazırladığımız Eğitim Takvimi'nden günün önerilerine bakabilirsiniz" denildi.

Sistemin çökmesi nedeniyle sosyal medyada #EBACanlıDers etiketiyle veli ve öğretmenlerden tepkiler yükseldi.