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DÜ, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi

Bilim dünyasındaki saygınlığını her geçen gün arttıran Dicle Üniversitesi, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi ve THE Emerging Economies University Rankings 2022 sıralamasında 251-300 bandına girmeyi başardı.

Eğitim 20.10.2021, 15:59
DÜ, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi

Bilim dünyasındaki saygınlığını her geçen gün arttıran Dicle Üniversitesi, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi ve THE Emerging Economies University Rankings 2022 sıralamasında 251-300 bandına girmeyi başardı.

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından biri olan Times Higher Education (THE), 2022 Gelişen Ekonomiler Üniversite Sıralamasını açıkladı. THE Gelişen Ekonomiler Üniversite Sıralaması, yalnızca Londra Menkul Kıymetler Borsasının FTSE Grubu tarafından ’ileri düzeyde gelişmiş’, ’orta düzeyde gelişmiş’ veya ’az gelişmiş’ olarak sınıflandırılan ülkelerdeki kurumları içerdi. Dünyanın 50 farklı bölgesinden başvuruda bulunan 698 üniversite, eğitim, araştırma, atıflar, uluslararası görünüm ve endüstri gelirlerinden oluşan beş ana başlık ve alt başlıklarla birlikte toplam 13 kritere göre değerlendirildi. Organizasyona bu yıl ilk kez başvuru yapan Dicle Üniversitesi, sıralamaya girmeye hak kazanan 698 üniversite arasından 251-300 bandına girmeyi başardı. DÜ aynı listede yer alan 54 Türk üniversitesi arasında 10. sıraya, devlet üniversiteleri arasında ise 5. sıraya yerleşti.

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