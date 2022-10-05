Diyarbakır’da eğitim halkasına bir okul daha eklendi

Yenişehir ilçesinde düzenlenen açılış törenine Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Osman Ocak Nakipoğlu’nun kızı hayırsever iş kadını Fatma Gönül Özsoy ve aile bireyleri katıldı.

Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Folklor ekibinin halayı sonrasında açılış programında konuşmalarını yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, 2022-2023 sezonunda Diyarbakır genelinde 188 hizmet ve yatırımın buluşturulacağını söyledi. Vali Su, “Bu çerçevede bunların bir kısmının hizmeti yapıldı. Eğitim alanında bir kısmının ihaleleri ve inşaatları devam ediyor. Bir kısmının da projesi devam ediyor. Toplamda yaklaşık 3 buçuk milyar liralık eğitim hizmeti inşallah Diyarbakırlı çocuklarımız ve öğretmenlerimizle buluşturmuş olacağız” dedi.

Eğitimin Türkiye’de çok önemli bir yere sahip olduğunun vurgusunu yapan Su, Osman Ocak Nakiboğlu Ortaokulu’nun 24 derslik olduğunu söyledi. Su, “Eğitim o kadar önemli bir şey ki dünyada söz sahibi olan ülkeler eğitime çok önem verip üretken ülkelerdir. Bu anlamda Allah’a şükür eğitim ülkemizde hızla gelişiyor ve ilerliyor. Bu çerçevede bugün de önemli bir hizmeti eğitim halkasına ekliyoruz. Fatma Gönül Özsoy tarafından, babası rahmetli Osman Ocak Nakiboğlu adına yaptırılan 24 derslik okulu bugün hizmete açtık. İnşallah bu güzel müessesede ülkemiz, vatanımız, devletimiz ve milletimiz için güzel öğrenciler yetişecek. Onlar da rahmetli gibi ülkesine ve milletine güzel hizmetler verecektir” ifadelerine yer verdi.

Sosyal ve spor alanlarıyla donatılan Osman Ocak Nakiboğlu Ortaokulu’nun öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, “Açılışını yapacağımız okulumuz, sizler gibi Diyarbakır’ımızda okuyup öğretmenlik yapmış Osman Ocak Nakipoğlu adına evladı Fatma Gönül Özsoy tarafından yaptırıldı. Kendilerine öğrencilerim adına eğitim camiamız ve velilerimiz adına teşekkür ediyorum. Okulumuz çok ferah. Sosyal ve spor alanlarıyla donatılan bir okul. Sizlere ve ilimize hayırlı olsun. Okulumuz siz değerli öğrencilerimize emanet” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar ve öğrenciler derslikleri gezdi. Vali Su, öğrencilere başarılar diledi.