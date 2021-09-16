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Diyanet’ten 4-6 yaş Kur’an kurslarına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4-6 yaş Kur’an kurslarıyla ilgili planlanan çalışmalarla ilişkin açıklama yapıldı.

Eğitim 16.09.2021, 18:30
Diyanet’ten 4-6 yaş Kur’an kurslarına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4-6 yaş Kur’an kurslarıyla ilgili planlanan çalışmalarla ilişkin açıklama yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş Kur’an kurslarıyla ilgili planlanan çalışmalarla ilişkin açıklama yaparak, söz konusu toplantı planlarının, Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur’an kurslarının getirilmesi olarak yorumlanması doğru değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 4-6 yaş Kur’an kurslarının zorunlu eğitimden sayılması hususunda toplantılar planlamasının bazı medya organlarında farklı yansıtılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu içerisinde yer alan, Eğitim Hizmetlerine Yönelik Planlanan Faaliyetlerin 3. maddesindeki, ’4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir’ ifadesi, Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur’an kurslarının getirilmesi olarak yorumlanması doğru değildir. Söz konusu maddede 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerinin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesi planlanmaktadır. Burada amaçlanan, Kur’an kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur’an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir” denildi.

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