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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kapadokya Üniversitesinin canlı yayın konuğu oldu

Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu canlı yayında ağırladı.

Eğitim 04.03.2021, 17:39
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kapadokya Üniversitesinin canlı yayın konuğu oldu

Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu canlı yayında ağırladı.

“Kapadokya Konuşmaları” isimli Youtube canlı yayını kapsamında düzenlenen "Türk Dış Politikası: Dün-Bugün-Yarın" başlıklı yayınında, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın ve öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye’nin güvenliğinin ve çıkarlarının korunmasının, sahada ve masada güçlü bir dış politikadan geçtiğini söyledi.

İçinde bulunduğumuz çağın zengin ve yoksul arasındaki açığı giderek arttırdığını belirten Çavuşoğlu, Batı’da popülizm, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının kaygı verici boyutlara ulaştığını ifade etti. Çavuşoğlu, “Çatışmaların ve kırılganlıkların da büyük bir bölümü maalesef bizim coğrafyamızda yaşanıyor. Dünyada fay hatlarının hareketlendiği bu ortamda olaylara seyirci kalmayan, inisiyatif üstünlüğünü elden bırakmayan bir diplomasi yürütmeye çalışıyoruz” dedi.

Milletimizin çıkarları her şeyin üstündedir

Türkiye’nin dış politikada güvenliğinin ve çıkarlarının korunmasının sahada ve masada daha güçlü bir politikadan geçtiğini bunun yanı sıra müzakere ve diyalog ile kazan kazan anlayışını her zaman öncelediklerini belirten Çavuşoğlu, “Naif değiliz, milletimizin çıkarını her şeyin üstünde tutuyoruz. Bu yöntemlerin işlemediğini gördüğümüzde, sahada mevcudiyetle masayı, diplomasiyi yeniden hâkim kılıyoruz” dedi. Çavuşoğlu, son dönemde dış politikada yürütülen Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz politikasının bu minvalde şekillendiğini belirtti.

19 yıl önce 163 olan temsilci sayımızı 249’a çıkaracağız

İktidarda bulundukları sürede dış politikada etkinliği arttırmak için dünyanın çeşitli yerlerinde geleneksel ve modern mimariyi birleştirerek temsilcilikler açtıklarını belirten Çavuşoğlu, “Semerkant Başkonsolosluğunu açtık. 19 yıl önce 163 olan temsilcilik sayımızı 249’a çıkaracağız. Yakında Uruguay, Gine-Bissau, Togo ve Sırbistan Yeni Pazar’daki misyonlarımızı da açacağız ve bayrağımızı dalgalandıracağız." diye konuştu.

Rusya bize Covid-19 aşısı için ortak üretim teklifinde bulundu

Türkiye’nin 157 ülkeye ve 12 uluslararası örgüte yardımda ve dayanışmada bulunduğunu ve bu yardımların bir kısmının hibe bir kısmının ise ihracat olarak yapıldığını belirten Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin bu konuda başarısız olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Tüm aşılar değişik denemelerden geçti. İki ayrı Avrupa Birliği ülkesi, Sputnik-V aşısını satın aldı. Rusya da bize ortak üretim teklifinde bulundu. Belki Türkiye’de onu da üreteceğiz” dedi. Türkiye’nin kendi aşısını üretme yolunda üçüncü faza geçmek üzere olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Macaristan ile anlaşma imzalandı. Gürcistan da ilgi duyuyor. Salgından hepimiz etkileniyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün onay verdiği aşıları herkes satın alabilmeli, herkes erişebilmeli. Az gelişmiş ülkeleri, göçmenleri, mültecileri ve zor şartlar altında yaşayan insanları da unutmamız lazım, aşıyı herkese ulaştırmak lazım” diye konuştu.
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