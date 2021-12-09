banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: “Erasmus ile Türkiye’den Avrupa ülkelerine 550-600 bin, Avrupa’dan da 275 bine kadar Türkiye’ye gelen insan var”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, “Erasmus, bugüne kadar 850 bin insanın yaşamına dokunmuş bir program. 550-600 bin civarında Türkiye’den diğer Avrupa ülkelerine giden insanımız var ama bunun yanı sıra 275 bine kadar diğer Avrupa ülkelerinden de Türkiye’ye gelen insan var” dedi.

Eğitim 09.12.2021, 12:50
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: “Erasmus ile Türkiye’den Avrupa ülkelerine 550-600 bin, Avrupa’dan da 275 bine kadar Türkiye’ye gelen insan var”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, “Erasmus, bugüne kadar 850 bin insanın yaşamına dokunmuş bir program. 550-600 bin civarında Türkiye’den diğer Avrupa ülkelerine giden insanımız var ama bunun yanı sıra 275 bine kadar diğer Avrupa ülkelerinden de Türkiye’ye gelen insan var” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 2021-2027 Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları’nın Ankara’da bir otelde düzenlenen açılış programına katıldı. Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus+ Programı ve Avrupa Dayanışma Programı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da konuştu. Erasmus+ kapsamında Türkiye ve AB ülkelerinde eğitim görmüş gençler, programda edindikleri deneyimleri ve Erasmus+ Programı’nın bundan sonraki uygulamalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, “Türkiye 2004 yılında Avrupa Birliği’nin bu tür programlarına katılmaya başladı ve bugün bir aday ülke olarak bu programlardan belki de en etkili şekilde yararlanan ülke konumunda. Erasmus belki de Avrupa kıtasında barışa, istikrara, ön yargıların aşılmasına, duvarların kırılmasına, başka kültürlerin keşfedilmesine katkıda bulunan bir program. Ama Türk gençleri, çırakları, kalfaları, engellileri, sporcuları için daha da anlamlı. Maalesef Türkiye bugün Avrupa coğrafyasında vatandaşlarının hala bizi almak zorunda olduğu bir ülke konumunda. Umarız vize serbestisinde son adımları tamamlarız ve bir an önce vize kalkar. Ama bir Türk genci için Erasmus aynı zamanda vize alarak başka bir Avrupa ülkesini, başka bir kültürü keşfetme imkanı da sunuyor. Onun için oldukça değerli bir program” diye konuştu.

“Erasmus, bugüne kadar 850 bin insanın yaşamına dokunmuş bir program”

Erasmus programıyla Türkiye’den Avrupa’ya 550-600 bin civarında insan gittiğini belirten Kaymakcı, “Erasmus, bugüne kadar 850 bin insanın yaşamına dokunmuş bir program. 550-600 bin civarında Türkiye’den diğer Avrupa ülkelerine giden insanımız var ama bunun yanı sıra 275 bine kadar diğer Avrupa ülkelerinden de Türkiye’ye gelen insan var. Etkileşim, diğer kültürleri anlama bakımından çok önemli bir program. Türkiye gerçekten tüm kurumlarıyla, tüm STK’larıyla, spor dernekleriyle, federasyonlarıyla Erasmus’u en etkili şekilde kullanma konusunda kararlı” ifadelerini kullandı.

“Bizim tabii Avrupa Birliği’nden en büyük beklentimiz Erasmusluların önünü açması”

Avrupa Birliği’nden en büyük beklentilerinin Erasmus’a katılan gençlerin önünü açması olduğunu söyleyen Kaymakcı, “Vize konusunda sorun yaşanmaması lazım. Sonuçta Erasmus’a yapılan, Türk gençlerine, öğretmenlerine, öğrencilerine, çıraklarına, kalfalarına, sporcularına yapılan yatırım aynı zamanda daha sağlıklı bir Avrupa’ya, daha huzurlu, daha barış içerisinde yaşayan, daha yeşil ve daha dijital, daha kapsayıcı bir Avrupa’ya yapılmış bir yatırım. En donanımlı insanlar Erasmuslular. Çünkü Erasmus sayesinde onlar hem geziyor hem eğitim alıyor hem okuyor. Bana göre hem Türkiye’nin hem Avrupa’nın en donanımlı insanları Erasmus kuşağı olacak. Onun için biz de bu programı desteklemeye devam edeceğiz. Rakamlarımız gerçekten etkileyici rakamlar. 33 ülke içerisinde en fazla başvuru alan ülke biziz. En fazla projeye destek olmaya çalışan ülke de biziz. Umarız önümüzdeki dönemde hem AB kaynaklarının artması ile hem Türkiye’nin ulusal katkılarıyla çok daha fazla insanımızı Erasmus’tan yararlandırmayı zorlayacağız” dedi.

Kaymakcı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Biz tüm Erasmuslu öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız. Aynı zamanda biz Erasmuslu öğrencilerimizi veya Erasmus yararlanıcılarımızı Türkiyeli Erasmusluları, aynı zamanda Türkiye’nin elçileri olarak görüyoruz. Onları desteklemeye devam edeceğiz. Umarız 2021-2027 döneminde de bu Erasmuslularımıza daha geniş alanlar, daha geniş programlar sunacağız.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8