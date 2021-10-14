Dicle Elektrik’ten engelli çocukların eğitimine katkı

Dicle Elektrik tarafından Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu içerisinde yapımı tamamlanan Ahşap Sanat ve Beceri Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları Köşesi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Dicle Elektrik hizmet bölgesinde eğitime ve kültüre katkı sunmak için kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu bünyesinde yapımı tamamlanan Ahşap Sanat ve Beceri Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları Köşesi öğrencilerin hizmetine sunuldu. Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliğiyle gerçekleştirilen ve tüm giderleri Dicle Elektrik tarafından karşılanan Ahşap Sanat ve Beceri Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları Köşesinin hizmete girmesi dolayısıyla bir tören düzenlendi. Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas’ın açılışını yaptığı törene Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak, Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü Bülent Öztürk’ün yanı sıra okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, istihdam ve yatırım büyüklüğü açısından bölgenin en büyük ekonomik gücü olduklarına dikkat çekti. Arvas, "Sadece ticari anlayışla hareket etmiyoruz. Bölgemizin kalkınmasına, refahına, istihdamına katkı sunmayı görev addediyoruz. Bir yandan 8 bine yaklaşan çalışan sayımızla bölgenin en geniş istihdam imkanlarını sunarken, eğitim ve kültüre yönelik sosyal sorumluluk projelerimize de büyük önem veriyoruz. Sevgili çocuklarımızın eğitim gördüğü böylesi bir eğitim yuvasına katkı vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Yatırımın aslan payını Diyarbakır’a yapıyoruz”

Genel Müdür Yaşar Arvas, hizmet bölgesinde özelleştirmeden bu yana yaklaşık 4 milyar lira yatırım yaptıklarını kaydederek, yıllık bazdaki rekorun ise 2021 yılında kırılacağını söyledi. Bu yıl sonu itibariyle bölge genelinde 1,4 milyar liraya ulaşması beklenen altyapı ve şebeke yatırımından aslan payını 353 milyon lirayla Diyarbakır’ın aldığına dikkat çekti. Arvas, “Hizmet bölgemizde tüketicilerimizin daha kaliteli enerji alması için dağıtım şebekemizi sürekli güçlendiriyoruz. Bir yandan da teknolojinin en son imkanlarını kullanarak kayıp ve kaçakla mücadele ediyoruz. Yeni dönemde de hizmet bölgemizin her yerinde farklı sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürmeyi istiyoruz. Bölgenin en büyük ekonomik gücü olarak bölgeden aldığımızı bölgeye vermeyi bir görev olarak görüyoruz” diye konuştu.

"Dicle Elektrik’e teşekkür ediyoruz"

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, okulun sadece Diyarbakır’da değil bölgedeki önemine vurguladı. Başkan Beşikci, "Okulumuzun Diyarbakır için öneminin farkındayız. Surkent bizim için çok özel bir okuldur. Bu anlamdaki ihtiyacı gideren tek okul olduğu için bu projeyi hayata geçiren Dicle Elektrik’e çok teşekkür ediyoruz“ şeklinde konuştu.

Kaymakam Beşikci, Türkiye’de 10 milyon engelli vatandaş bulunduğunu bunun 3 milyonunun işitme engelli bireylerden oluştuğuna dikkat çekerek "Onun da 1 milyonu eğitim çağındaki çocuklardan oluşuyor. Surkent İşitme Engelliler Ortaokulunda samimiyetle ve gayretle çalışan bir eğitim kadrosu var. Çocuklarımızın hayata daha sıkı tutunmaları için bu gayretleri takdir ediyoruz" dedi.

El becerileri kazanarak hayata hazırlanacaklar

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu, bölgenin en köklü eğitim kurumlarından biri. Tarihi 1956 yılına kadar giden okul o tarihte Sur ilçesi Balıkçılarbaşı semtinde Diyarbakır Sağırlar Okulu olarak hizmet veriyordu. Okul 1966 yılında şu anda bulunduğu binasına taşındı. İlk yıllarda meslek edindirme amaçlı sanat okulu olarak eğitim verdikten sonra özel eğitim kurumları kapsamına alınarak işitme engelli öğrencilere eğitim vermeye başladı. Okul 100 öğrenci kapasitesiyle pansiyonu, yemekhanesi ve sosyal imkanlarıyla bölgenin bu alandaki tek eğitim kurumu özelliğine sahip bulunuyor.

Uzmanların görüşleri doğrultusunda projelendirildi

Okul binası içinde yapımı gerçekleştirilen Ahşap Sanat ve Beceri Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları Köşesi pedagoji uzmanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda projelendirildi. Uzmanların verdiği bilgiye göre, el sanatları ve becerilerinin işitme kaybı olan çocukların eğitiminde özel bir önemi bulunuyor. İşitme kaybı olan çocuklar görsel materyale hem veri sağlayan uyaran, hem de içsel yaşantıların ifade edilmesini mümkün kılan bir araç olarak ihtiyaç duyuyor. Sözel iletişim yerine görsel sanatların diliyle iletişimi kolaylaşıyor. Burada yetenek ve becerilerini sergileyerek sözel olarak ifade edemedikleri duygularını daha güvenli ifade edebiliyorlar. Ayrıca okul sonrasında öğrencilerin atölyede kazanacakları el becerileriyle meslek sahibi olmaları hedefleniyor.