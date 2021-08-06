Deri sektöründen mühendis adaylarına burs ve iş garantisi

Deri ihracatçı birlikleri ile YÖK arasında 2019 yılında imzalanan protokole göre üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde olan ve 2021 yılı tercih kılavuzuna göre 26 öğrenci kontenjanı bulunan deri mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs ve iş imkanından faydalanacak. Sınavda 20–60 bin arasında yer alan öğrenciler net asgari ücretin yüzde 70’i, 60–100 bin arasındaki öğrenciler ise net asgari ücretin yüzde 50’si oranında karşılıksız burs alabilecek ve iş garantisinden faydalanabilecek.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ile bir araya gelen Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’de deri mühendisliğinin algısını üst seviyelere çıkarmak ve öğrencilerin bu bölümleri daha çok tercih etmelerini sağlamak için 2019 yılında protokol imzalamıştı. 2019-2020 döneminde 21 öğrenciye sağlanan burs ve iş imkanı 2020-2021 döneminde 26 öğrenciye daha sağlanmıştı.

Proje hayata geçtikten ve burs imkanı sağlandıktan sonra sadece Ege Üniversitesi’nde olan deri mühendisliği bölümünde hem kontenjan hem de tavan ve taban puanlarda artış yaşandı.

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yayımlanan tercih kılavuzunda bölüme yine 26 öğrenci kontenjanı ayrıldı. Belirtilen kriterleri sağlayan adaylar karşılıksız asgari ücret tutarında karşılıksız burs ve iş imkanından faydalanmaya hak kazanabilecek.

Türk derisinin dünyadaki güçlü algısı nitelikli mühendislerle artacak

Deri mühendisliği bölümünü tercih edecek gençlerin gelecekte iş garantisi olduğunu vurgulayan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, “Deri sektörü olarak 2021 yılının ilk 7 ayında 164 ülkeye yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Sektör olarak dünyanın önemli tedarikçilerinden birisiyiz. Türk derisinin dünyada güçlü bir kalite algısı var. Kendimizi daha da geliştirmek dünya piyasasında daha üst seviyelere gelmek ve var olan algıyı güçlendirmek için nitelikli mühendislere ihtiyacımız var. Gençlerimize sağlayacağımız imkanlarla onları hem sektörümüze hem de ülkemize kazandıracağız." dedi.

Şenocak sözlerini şöyle sürdürdü: "Projemize 2019 yılında başladık. Projemiz ile hem bölümün kontenjanları doldu hem de puanları arttı. Bu sene de yine 26 öğrencimize burs ve mezuniyetlerinde iş imkânı sağlayacağız. Her geçen sene kontenjanımızı artırmayı hedefliyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Önümüzdeki dönemde sektörümüze yön verecek 26 mühendisimizi arıyoruz. Deri mühendisliği Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde olması sebebiyle öğrenci sayısının çok sınırlı kaldığı bir bölüm. Sektörümüzün potansiyelinin farkındayız. Ege Üniversitesi'ndeki bölüme yaptığımız destekle sektörün yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması için çalışıyoruz. Başarılı öğrencilerimize burs imkanıyla eğitim sırasında destek sağlanırken, mezun olunca da sektörde iş bulma garantisi sunuluyor.”