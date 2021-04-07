Çufalı, “Üniversitemiz Filyos Vadi Projesi’nin her aşamasında rol alacak”

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Vadi Projesi kapsamında bir araya geldi.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile Mühendislik Fakültesi Dekanı, Bölüm Başkanları, Zonguldak TEKNOPARK Genel Müdürü Filyos Vadi Projesi kapsamında TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin’in ev sahipliğinde Filyos Limanı’nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Proje sorumlularından Suat Aktepe’nin Sakarya Gaz Sahası Keşfi hakkında genel bilgilendirme içeren sunumuyla başlayan toplantı TPAO Genel Müdürü Bilgin’in Karadeniz’de çıkarılacak doğalgaza ilişkin sunumu ile devam etti. Tüm paydaşlar gibi projeye çok önem verdiklerini belirten Bilgin, çevre dostu kurulacak sistem ile doğal hayata ve ekolojik dengeye dokunmadan doğalgazın çıkarılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Mega projenin uygulanması, Filyos bölgesisin hem ticari hem endüstriyel hem de bir lojistik enerji üssü haline gelmesi sürecinde akademik ve bilimsel destekleri bakımından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile olan işbirliklerinin önemine de değinen Bilgin, Projesi kapsamında mevcut Ar-Ge çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde sanayiye yönlendirilmesi, sanayinin ihtiyaçlarının uzman akademisyenlere aktarılıp projelendirilmesi sürecinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile olan işbirliklerininin gelecek dönemde artarak devam edeceğini ifade etti.

Genel Müdür Bilgin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine staj desteği ve diğer alanlarda öncelik verileceğinin de altını çizdi.

“2021 yılı Filyos yılı”

Toplantıda konuşan Rektör Mustafa Çufalı, Zonguldak ve bölgenin kaderini değiştirecek, ulusal ve bölgesel kalkınma adına Türkiye’nin en büyük yatırımları arasında yer alan Filyos Vadisi Projesi’ni başından beri önemsediklerini, bu bağlamda yakın zamanda Filyos Çalıştayı’nın organize edildiğini ifade etti

2021 yılını da üniversite olarak ‘Filyos yılı’ atfettiklerinin altını çizen Çufalı, Filyos’a ilişkin bilimsel organizasyonların planlandığını söyledi. Rektör; şehrin ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin önemli dinamikleri arasında yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, üniversite- sanayi işbirliği çerçevesinde verilecek her türlü akademik ve bilimsel altyapı desteği ile bu mega projenin her aşamasında rol alacaklarını sözlerine ekledi. Bu bağlamda paydaşlar ile olan ilişkilerin de geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çufalı, bölgede keşfedilen doğalgazın karaya taşınmasında aktif rol üstlenen TPAO ile de sürekli istişare halinde olduklarını vurgulayarak Ar-Ge, inovasyon ve sanayi birlikteliği çerçevesinde TPAO yönetimi ve diğer paydaşlarımızla ile iletişim ve etkileşimin devam edeceğini kaydetti.

Toplantı, Bölüm Başkanlarının projeye yönelik uzmanlık alanları ile ilgili değerlendirmeleri ile sona erdi.