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Çekmeköy’de ‘Mesleğim Okulum Projesi’ için imzalar atıldı

Çekmeköy’de ‘Mesleğim Okulum Projesi’ ile çeşitli sebeplerle eğitimlerini bırakan ve ara vermek zorunda kalan öğrenciler eğitim hayatına kazandırılıyor.

Eğitim 22.01.2022, 09:47
Çekmeköy’de ‘Mesleğim Okulum Projesi’ için imzalar atıldı

Çekmeköy’de ‘Mesleğim Okulum Projesi’ ile çeşitli sebeplerle eğitimlerini bırakan ve ara vermek zorunda kalan öğrenciler eğitim hayatına kazandırılıyor.

Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Mesleğim Okulum Projesi için imzalar atıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde belediye binasında gerçekleşen imza törenine Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak, meclis üyeleri, öğretmenler ve iş adamları katıldı. Proje ile ortaokulu bitirdiği veya zorunlu öğrenim çağında olduğu halde herhangi bir ortaöğretim kurumuna devam etmeyen ve açık liseye kayıtlı olup pasif durumda bulunan öğrenciler, kalfalık, ustalık belgesi ile Meslek Lisesi diploması almaya hak kazanacak. Haftanın bir günü okula gidecek olan gençler, diğer günlerde iş yerlerinde çalışmaya devam edecek. Gençlerin sigortaları okul tarafından karşılanacak ve asgari ücretin 1/3 oranında ücret verilecek.

Başvurular eğitimlerin verileceği okullardan alınacak

Son başvuru tarihinin 4 Şubat olduğu projeye TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi, Ömerli Hikmet Tevfik Ataman Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sipahi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Nesrin Uçmaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TEV Ezel Gülen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çekmeköy Mesleki Eğitim Merkezi’nden başvuru yapılabilecek.

“Gençlerimize bir diploma, bir sertifika, hem de bir iş imkanı sunmuş olacağız,”

Programda selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “En çok heyecanlandığım anlar her zaman eğitim projeleri olmuştur. Bu proje bizimle paylaşıldığında yine büyük bir heyecan yaşadık. Biz projemize bu şehirde ortaokulu bitirmiş, bir vesileyle liseye gidememiş, çalışmaya ihtiyacı olan veya çalışamayan gençlerimize muhakkak ulaşmak için başladık. Gerçekten bu çok büyük bir imkan. İnşallah bunları başarabilirsek hem o gençlerimize bir diploma, bir sertifika, hem de bir iş imkanı sunmuş olacağız“ dedi.

“Çekmeköy bu konuda liderlik edecektir”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “8. sınıfı bitiren bütün öğrencilerimiz dilemeleri halinde mesleki eğitim merkezlerine başvurduklarında bir işletmeyle sözleşme imzalayıp bu sözleşmenin akabinde bizzat devletimizin hem iş yeri sağlığı güvencesi sigortasını yapması hem güvencesi sigortasını yapması ve beraberinde de asgari ücretin yüzde 30’unu bizzat devletimiz tarafından karşılanmasıyla bir süreç başlatılmış oldu. Başkanımız ifade etti. 11. sınıfı bitirip kalfalık belgesi aldığında da öğrencimiz artık 12. sınıfta asgari ücretin yarısını almaya başlıyor. Bu aslında hem gencimize iş içerisinde yetişme imkanı hem de bir gelir elde etme sağladıktan sonra bir yandan da aslında işletmelerimize de çok önemli bir destek sağlıyor. Ben Çekmeköy’ün bu projeye liderlik edeceğine yürekten inanıyorum“ ifadelerini kullandı.

“Amacımız Çekmeköy’ümüzü kültür, sanat ve eğitim anlamında model şehir haline getirmek”

Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik de, “Amacımız Çekmeköy’ümüzü kültür, sanat ve eğitim anlamında model şehir haline getirmek ve bu işin merkezi haline getirmek. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Bayrak yarışında bayrağı elimizden alacak olan gençlerimize en iyi imkanları sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu kardeşlerimizin niteliklerini arttırmak, kalifiye hale getirmek, siz iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun hale, uygun eğitime kavuşturmak için yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Çünkü sizler için, sizlerin arzuları, ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hazırladığımız bu projeyi bugün imzalayacağımız bir protokolle faaliyete geçireceğiz” diye konuştu.

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