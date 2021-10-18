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Çadırda eğitim için ilk ders zili çaldı

Sivas’ta tarım işçilerinin çocuklarının eğitimlerinden geri kalmamaları için tarlalarda çadır sınıflar oluşturuldu.

Eğitim 18.10.2021, 15:23
Çadırda eğitim için ilk ders zili çaldı

Sivas’ta tarım işçilerinin çocuklarının eğitimlerinden geri kalmamaları için tarlalarda çadır sınıflar oluşturuldu.

Sivas’ın Kangal ilçesine çeşitli illerden gelen tarım işçisi ailelerin çocukları bu süreçte eğitimlerinden geri kaldı. Sivas Valisi Salih Ayhan geçtiğimiz günlerde çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için bölgeye çadır kurulması talimatını vermişti. Tarım işçisi ailelerin yoğun olduğu bölgeye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce çadır kurularak adeta sınıf ortamına dönüştürüldü. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağında bulunan öğrencilere yönelik oluşturulan sınıf ortamında öğrenciler bugün itibariyle eğitimlerine başladılar. Kangal Kaymakamlığınca eğitim materyalleri ve kırtasiye malzemeleri karşılanan öğrenciler okullarına kavuştukları için mutlu olduklarını belirterek Vali Salih Ayhan başta olmak üzere ilçe Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur’a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

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