Bursa’da kazada yaralanan iki arkadaş bugün YKS heyecanı yaşadı

Bursa’da geçirdikleri kaza sonucu birinin ayağında ve diğerinin kalçasında çoklu kırılma meydana gelen iki arkadaş ambulansla YKS’ye götürüldü.

Bursa’da geçtiğimiz ay 6 kişinin yaralandığı kazada Senem Dede’nin kalça kemiği kırılmış, Fatma Beyza Tüfek’in ise sağ ayağında iki farklı yerde çoklu kırıklar oluşmuştu. Bir dizi ameliyat geçiren ve zorlu bir süreç yaşayan iki kazazede, üniversite hayalleri için bugün sınava girdi. Senem Dede sınav yerine ambulansla gelip, sınav salonuna sedye ile girerken, ailesi tarafından sınav yerine getirilen Beyza ise kendisi için özel hazırlanan sınıfta sınava girdi.

Yaklaşık 20 gün yaşanan kazada yaralanan iki adayında morallerin yerinde olduğu gözlenirken, aileleri yaşadıkları durumdan dolayı hem üzüntü hem de sevinç duyduklarını belirtip, tüm adaylara başarılar diledi.