Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Sınavı bekleyen kamu görevlileri aynı mağduriyeti yaşamamalıdır"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Geçtiğimiz yıl yaşanan sınav sürecinde yapılan hatalar ve eksiklikler bu yıl tekrarlanmamalı, sınavı bekleyen kamu görevlileri bu yıl da aynı mağduriyetleri yaşamamalıdır” dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, Gençlik ve Spor Bakanlığının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçen yıl yapılan sınavda yaşanan belirsizliklerin bu sene yaşanmaması gerektiğini belirten Yazgan, “Geçtiğimiz yıl yaşanan sınav sürecinde yapılan hatalar ve eksiklikler bu yıl tekrarlanmamalı, sınavı bekleyen kamu görevlileri bu yıl da aynı mağduriyetleri yaşamamalıdır” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının geçen sene 10 yıl aradan sonra Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açtığını belirten Yusuf Yazgan, sınav sürecinin eksik ve hatalı yürütülmesinden dolayı başarı oranının çok düşük gerçekleştiğini söyledi. Bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacağını duyurduğunu aktaran Yazgan, "Geçen yıl gerçekleştirilen sınav yıllarca bekleyen personelimizi hüsrana uğratmıştır. Çünkü sınav süreci ve mevzuatı düzenli olarak planlanıp yürütülemedi. Geçtiğimiz yıl yapılan sınavda soru ve konu dağılımı önceden açıklanmadığı için adaylar belirsizlikler içinde sınava girdi. Neticede tüm alanlarda başarı oranı oldukça düştü. Yapılan sınav kamu görevlilerimizin kariyer hedefleri doğrultusundaki beklentilerini karşılamadı” dedi.

Bu yıl gerçekleştirilecek sınav sürecinin planlı ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Yazgan, “Yapılacak sınavda soru dağılımının ne şekilde olacağı önceden belirlenmelidir. Sınava katılacak olan personelin sonradan mağduriyet yaşamaması için sınav süreci planlı, adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmelidir. Sınav sonuçları ve başarı oranları kamuoyuyla açıkça paylaşılmalıdır. Daha üretken ve verimli çalışabilmeleri için kurumda çalışan kamu görevlilerinin kaygı ve endişelerinin ortadan kaldırılması gereklidir. Kamu görevlilerimizin kariyer hedeflerinin önü açılmalıdır. Genel yetkili sendika olarak sınava girecek olan kamu görevlilerinin haklarını sonuna kadar savunacağız” ifadelerine yer verdi.