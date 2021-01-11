Bu kez öğrenciler değil veliler İstiklal Marşı okudu

Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’de de etkili olan korona virüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından, her hafta başında ve haftanın son gününde öğretmen ve öğrencilerin okuduğu İstiklal Marşı bu kez sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun şekilde veliler tarafından okundu.

Gaziantep’in Araban ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda bayrak töreni gerçekleştirildi. Merkez Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstü önünde düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, okul idaresi ve öğretmenler katıldı. Her hafta başında ve haftanın son gününde okunan İstiklal Marşı bu kez maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde, öğretmenler ve protokol tarafından okundu.

Birçok aile de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısına kulak vererek evlerinin balkon ve pencerelerinde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu