Boğaziçi Üniversitesinde rektöre karşı öğretim kadrosu eğitimi sekteye uğratıyor

Yenişafak'tan Ayşe Mine Alioğlu, Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin çifte standart uyguladığını ve yasaları "takmadığını" öne sürdü. İşte Alioğlu'nun haberi;

"2021 yılı için bütçeden 426 milyon lira alacak olan Boğaziçi Üniversitesi devlet üniversitesi olmasına rağmen ne YÖK’ü ne Milli Eğitim Bakanlığı’nı (MEB) takıyor. Üniversite, MEB bursuyla kendi adına yurt dışına yüksek lisans ve doktora için gönderilen yaklaşık 30 öğrenciye, ne danışman atadı ne de dönüşlerinde görev verdi."

MEB’İN YETKİSİNDE

Geçmişi 1929’a dayanan 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’da 2014 ve 2016’da yapılan değişikliklerle MEB’e, çeşitli kamu kurumları ve üniversiteler adına yurt dışına yüksek lisans ve doktora öğrencisi gönderme yetkisi verildi. Böylece daha önce sınırlı ve belli kişilerin imtiyazında olan yurt dışında okuma hakkı tüm Anadolu’ya yayıldı. Üniversiteler de ihtiyaçları doğrultusunda talepte bulunarak MEB bursuyla yurt dışına öğrenci gönderme imkânına sahip oldu.

DANIŞMAN DA ATAMADI

Boğaziçi Üniversitesine hakim olan grup ise “kapalı sistemi” sürdürmek için şimdiye kadar hiç talepte bulunmadı. Ancak üniversite talepte bulunmasa da yasa MEB’e üniversite adına belli sayıda öğrenciyi yurt dışına gönderme yetkisi veriyor. Boğaziçi Üniversitesi kendi adına yurt dışına gönderilen öğrencilere yasal zorunluluk olmasına rağmen ne danışman atadı ne dönüşte bu öğrencileri istihdam etti. Üniversitenin öğrencilere cevabı, “Sizi biz göndermedik. Sizi kabul etmiyoruz” oldu.