Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'dan istifa açıklaması

Uzun süredir Boğaziçi Üniversitesi'ne ataması protesto edilen rektör Melih Bulu, istifa söylentileri üzerine bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadaki 'Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istedi' iddiasına cevap veren Bulu, "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim…" ifadelerini kullandı.

BULU, 'ASLA İSTİFA ETMEYECEĞİM' DEMİŞTİ

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasının ardından öğrenciler ve öğretim görevlileri, Rektör Melih Bulu'yu istifaya çağırmıştı. Bulu, çağrılara ''Asla istifa etmeyi düşünmüyorum'' diyerek yanıt vermişti.