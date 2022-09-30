Bitlis'te özel öğrencilere özel etkinlik!

Etkinlikte ilk olarak sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden gençlik merkezi görevlileri, daha sonra okul bahçesine kurdukları oyun stantlarıyla özel öğrencilerle çeşitli aktiviteler yaptı. Bir birinden farklı oyunlarla oynayan özel öğrenciler ise, etkinlikten oldukça keyif aldı. Konu hakkında açıklama yapan Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez, "Merkezim Her Yerde" faaliyetleri çerçevesinde özel öğrenciler için çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Gülmez, gençlik merkezi gönülleriyle birlikte özel eğitim ve uygulama okulunda özel öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Burada çeşitli sportif faaliyetler ve zekâ oyunlarıyla çocuklar eğlenceli anlar yaşıyor. Ayrıca çocuklarımıza program sonunda çeşitli hediyeler veriyoruz. Bu konuda emeği geçen başta Ahlat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Elbir’e, Bitlis ve Ahlat gençlik merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın unutulmaz bir gün yaşadığına eminim, çünkü gözlerinden onu anladım. Bu tür faaliyetlerimiz aratarak devam ediyor. Bizlerde elimizden gelen gayreti gösterme çabasında olacağız. Çeşitli aralıklarla ilkokul, ortaokul ve liselerde de program gerçekleştirmekteyiz” dedi.