banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu

Bir sınıfta 4 pozitif vaka çıktı, sınıf karantinaya alındı

Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu’nda bir sınıfta 4 öğrencinin korona virüs testleri pozitif çıkınca sınıf karantinaya alındı. Evlerine gönderilen sınıftaki öğrenciler 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacak.

Eğitim 15.09.2021, 09:39
Bir sınıfta 4 pozitif vaka çıktı, sınıf karantinaya alındı

Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu’nda bir sınıfta 4 öğrencinin korona virüs testleri pozitif çıkınca sınıf karantinaya alındı. Evlerine gönderilen sınıftaki öğrenciler 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacak.

Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu’nda bir sınıfta öğrencilerde korona virüs belirtileri tespit edildi. Hızlıca öğrencilere korona virüs testi yaptırıldı. 4 öğrencinin korona virüs testi pozitif çıkınca sınıfta bulunan tüm öğrenciler evlerine gönderildi. Bu öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları öğrenildi.

“Vaka artışı çok hızlı oldu”

Veli Der Derneği Edirne Başkanı Benay Gürsel, Edirne’de bazı okullarda korona virüs vakalarının artmaya başladığını öne sürerek, “Edirne’de iki sınıf karantinada. Ancak diğer okullardan da pozitif vaka haberlerini maalesef alıyoruz. Vakalar 14-15 gün geçtikten sonra yavaş yavaş başlar diye düşünüyordum ama Edirne’de çok hızlı oldu vaka artışı” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0