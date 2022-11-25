Bilgi yarışmasını kazanan okula STEM merkezi kazandırıldı

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen bilgi yarışmasını kazanan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesine, STEM ve Bilim Atölyesi kuruldu. Atölyenin açılışını yapan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, TEKNOFEST’e katılacak olan gençlere de sponsor olacaklarını söyledi.

Haliliye Belediyesi tarafından “Mehmet Akif’in Anma İstiklal ve Hürriyet” konulu Liselerarası Bilgi Yarışması düzenlendi. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliliye Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenlenen bilgi yarışmasında 40 lise mücadele ederken, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat kazanan okula STEM Merkezi kurulacağı sözünü vermişti. Kıyasıya süren bilgi yarışmasının kazananı ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi oldu. Haliliye Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların ardından Başkan Canpolat’ın kazanan okul için sözünü verdiği STEM Merkezi ve Bilim Atölyesinin açılışı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesinde gerçekleşti. Açılışa Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın yanı sıra Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, AK Parti Haliliye İlçe Teşkilat Üyeleri, Meclis Üyeleri, Okul Müdürü Mehmet Ağar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kurdelenin kesilmesiyle STEM ve Bilim Atölyesi öğrencilerin kullanımına sunulurken, Başkan Mehmet Canpolat yaptığı açıklama ile her zaman gençliğe, eğitime ve geleceğe destek olacaklarını ifade etti. STEM Merkezi ile geleceğin mühendislerinin yetişeceğini kaydeden Canpolat, “Mehmet Akif’i Anma Programı çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımızla beraber bilgi yarışması düzenlemiştik. Bu bilgi yarışmasında tema da İstiklal ve Hürriyetti. Bu yarışmamızda Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisemiz birinci geldi. Gerçekten çok başarılı bir şekilde yarışmayı tamamladılar. Biz de, geleceği vadeden teknoloji olması hesabıyla gençlerimizi geleceğe hazırlamak adına robotik kodlama, STEM Merkezi başlığı altında kendilerine bir hediye edelim dedik. Burada yaklaşık 500 öğrencimiz var. Bu robotik STEM Merkezimizi, meclisimizden de almış olduğumuz kararla bugün buraya icra ettik. Yaklaşık 500 bin TL’lik bir yatırım. Gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Öğrencilerle yaptığı sohbet sonrası gençlerin bu yıl TEKNOFEST’e katılacağını ve Haliliye Belediyesi olarak sponsor olduklarını aktaran Canpolat, “Burada genç kardeşlerimizi gördüm, buradan da bir müjde vermek istiyorum. Genç kardeşlerim geleceğe, teknolojiye, yazılıma, bilgisayar mühendisliğine çok şıkı bir şekilde hazırlanıyor. TEKNOFEST’e katılacaklarını ifade ettiler. Biz Haliliye’de her zaman için eğitimi, genç kardeşlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. TEKNOFEST’e katılacak olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine de Haliliye Belediyesi olarak sponsor olacağız” diye konuştu.

Canpolat’ın eğitime destek verdiğini ve her zaman gençlerin yanında olduğunu belirten Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ise, “Bilgi yarışması sonucu Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’ın katkılarıyla okulumuza STEM Merkezi açıldı. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bilgi yarışmasında birinci gelmeleri sonucu Canpolat’ın sözünü verdiği STEM Merkezinin okullarına kurulduğunu ifade eden öğrenciler, Haliliye Belediyesine ve Canpolat’a katkılarından ötürü teşekkür etti.